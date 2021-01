Nemške krščanske demokrate CDU bo v prihodnje vodil Armin Laschet, predsednik dežele Severnega Porenja-Westfalije. V drugem krogu digitalnih volitev ga je podprlo 521 delegatov, njegovega protikandidata Friedricha Merza pa 466 delegatov. Gre sicer za neuraden izid, saj morajo delegati svoje glasove potrditi še pismo, nakar bodo predsednika uradno potrdili 22. januarja.



V drugi krog volitev novega predsednika CDU sta se uvrstila Friedrich Merz in Armin Laschet. Od 1001 delegata jih je glasovalo 992, 3 pa so se vzdržali. Za Merza je glasovalo 385 delegatov, za Lascheta 380 in za Norberta Röttgena 224 delegatov. CDU je prva nemška stranka, ki je zaradi korona krize kongres v celoti izpeljala digitalno.



Laschet se je po razglasitvi rezultatov zahvalil za zaupanje delegatov in prav tako generalnemu sekretarju stranke Paulu Ziemiaku, ki je pripravil in izpeljal celotno kongres. Merz je po razglasitvi zmagovalca poudaril, da je pred CDU pomembno in zahtevno leto, novemu predsedniku pa zaželel veliko uspehov. Röttgen je poudaril, da je konec tekmovanja znotraj CDU in da je zdaj ključno, da oblikujejo ekipo.



Armin Laschet je v svojem govoru pred volitvami opozoril na grožnjo, ki jo za demokracijo predstavljata sovražni govor in laži, ter pri tem opomnil na dogodke v ZDA. "Ne bomo dopustili, da nam desni ekstremisti vzamejo državo," je dejal in poudaril, da polariziranje ni prava pot. Znati moramo integrirati in povezovati različne ljudi, je dejal.



Spomnil je, da je Nemčija še na prelomu tisočletja veljala za bolnika Evrope, danes pa je nihče več v Evropi ne bi tako označil. Poudaril je pomen zaupanja,ki ga je zgradila kanclerka Angela Merkel in ocenil, da morajo to zaupanje politične sredine ohraniti.



Friedrich Merz je v svojem nagovoru delegatov poudaril predvsem pomeni poguma in zaupanja v lastne sposobnosti ter potrebe po razpravah, tudi prerekanju med različno mislečimi, če je potrebno. To je pot do kompromisov in konsenza, je dejal. Kritično je ocenil načrte o doseganju ogljične nevtralnosti Nemčije do leta 2050, saj da jih samo z energijo vetra in sonca ne bo mogoče doseči.



Spomnil je na dogodke v Turingiji, ki so vodili do odstopa Annegret Kramp-Karrenbauer. Dejal je, da se pod njegovim vodstvom takšno sodelovanje CDU in Alternative za Nemčijo ne bo zgodilo. Z AFD ne bo sodeloval niti doma niti v Evropskem parlamentu, je bil odločen. Očitno pa kot dobro kombinacijo vidi sodelovaje CDU in Zelenih, saj je izpostavil šestletno koalicijsko sodelovanje CDU in Zelenih v hessenski deželni vladi.



Röttgen prihodnost CDU vidi v nadaljevanju poti, ki jo je začrtala Merklova. Poudaril je, da je stranko do tu pripeljala kanclerka Merklova. Da pa se mora stranka tudi spremeniti. Pritegniti mora več žensk, več mladih in mora se digitalizirati. Podobno kot Laschet je opomnil na nevarnost ekstremistov. "Ne potrebujemo ne desnih ne levih ekstremistov," je dejal.



V svojem govoru je poudaril pomen nemškega drobnega gospodarstva ter razumevanja podjetij. Tisti, ki podjetij ne razumejo, ne morejo uresničiti zelenih politik, je poudaril in dodal, da CDU razume gospodarstvo. In še, preden lahko delimo, moramo ustvariti.

