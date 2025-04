V Evropi marca nov temperaturni rekord

Povprečna temperatura na kopnem je marca v Evropi presegla šest stopinj Celzija, kar je 2,41 stopinje Celzija nad 30-letnim povprečjem (1991–2020) za to obdobje. Minuli mesec je tako bil najtoplejši marec na stari celini, odkar obstajajo meritve, je razvidno iz danes objavljenega poročila službe za podnebne spremembe pri programu Evropske unije za opazovanje Zemlje Copernicus (C3S).

»Marec 2025 je bil najtoplejši marec v Evropi doslej, kar znova poudarja, kako temperature še naprej podirajo rekorde,« je komentirala ugotovitve strateška vodja za podnebje pri Evropskem centru za srednjeročne vremenske napovedi (ECMWF) Samantha Burgess. Temperature so bile večinoma nadpovprečne po vsej Evropi, največja toplotna odstopanja so zaznali v vzhodni Evropi in jugozahodni Rusiji, na Iberskem polotoku pa se je živo srebro zadrževalo pod povprečjem.

6,03 stopinje Celzija je marca znašala povprečna temperatura v Evropi.

Zunaj stare celine so bile temperature najbolj izrazito nad povprečno ravnjo v dobršnem delu Arktike, zlasti nad Kanadskim otočjem in Baffinovim zalivom, ter prav tako v Združenih državah Amerike, Mehiki, Avstraliji in delih Azije. Najbolj podpovprečne so bile v severni Kanadi, nad Hudsonovim zalivom in vzhodno Rusijo, vključno s polotokom Kamčatka.

Globalno je bil tretji mesec letošnjega leta drugi najtoplejši marec, odkar objavljajo statistiko. Povprečna temperatura zraka na zemeljskem površju je bila po podatkih Copernicusa 14,06 stopinje Celzije, kar je 0,65 stopinje nad povprečjem za obdobje 1991–2020 in 1,60 stopinje Celzija nad predindustrijsko ravnjo za ta del leta. Marec 2025 je bil že dvajseti mesec v zadnjih 21 mesecih, ko je bila globalna povprečna temperatura zraka več kot poldrugo stopinjo Celzija nad predindustrijsko ravnjo.

FOTO: Leon Vidic/Delo

Padavinske skrajnosti

Minuli mesec so, kakor je poudarila Samantha Burgess, zaznamovale izrazite padavinske skrajnosti po Evropi. »Številna območja so doživela najbolj sušen marec, odkar objavljamo podatke, druga pa najbolj namočen marec v zadnjih najmanj sedeminštiridesetih letih,« je izpostavila.

Neobičajno veliko dežja je padlo na jugu stare celine, predvsem na Iberskem polotoku, ki so ga prizadele silovite nevihte in obsežne poplave. Podobna vremenska slika je prevladovala na Norveškem, delih Islandije in v severozahodni Rusiji. Povsem drugače je bilo v Združenem kraljestvu, na Irskem ter v osrednji Evropi, kjer se je raztezal suh pas do Črnega morja, Grčije in Turčije.

Arktični morski led

Marec 2025 se je zapisal v zgodovino kot še en skrb vzbujajoč rekord. Arktični morski led je dosegel najnižji obseg za ta mesec, odkar obstajajo satelitske meritve. V arktični regiji so bile koncentracije morskega ledu nižje od povprečja v večini oceanskih območij zunaj osrednjega Arktičnega oceana, zlasti v Barentsovem in Ohotskem morju. To je četrti zaporedni mesec, ko je obseg ledu na Arktiki dosegel rekordno nizko raven za ta čas v letu.