V Franciji množični protesti proti prepovedi snemanja policistov

Policija je uporabila solzivec. FOTO: Jean-francois Monier/AFP

V Franciji so ta konec tedna znova potekali protesti proti novemu zakonu o varnosti, ki naj bi med drugim omejil snemanje in objavo posnetkov posredovanja policije na družbenih omrežjih, predvsem v okviru policijskega nasilja. Na protestih se je zbralo več deset tisoč ljudi, kar je precej manj kot na podobnih protestih novembra lani.Po navedbah organizatorjev protestov je v soboto po državi potekalo 64 protestnih shodov, ki se jih je udeležilo več deset tisoč ljudi. Po navedbah francoskega notranjega ministrstva se je protestov udeležilo okoli 32.770 ljudi, od tega kakih 5050 v Parizu.Ob robu protestov v francoski prestolnici so po navedbah državnega tožilstva v soboto zvečer prijeli 26 ljudi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.Udeleženci protestov v Parizu so kritizirali sporni zakon o varnosti in obenem izrazili podporo kulturi, ki je zaradi pandemije novega koronavirusa močno na udaru. Objavljeni posnetki prikazujejo ljudi, ki so plesali na tehno glasbo, del protestov pa so bili tudi različni umetniški nastopi. V Franciji so kinematografi, gledališča in muzeji zaradi pandemije že več mesecev zaprti.Tokratna udeležba na protestih je bila bistveno manjša v primerjavi s protesti novembra lani, ko naj bi se jih udeležilo 133.000 ljudi, po trditvah organizatorjev pa celo več kot pol milijona. Razlog za manjšo udeležbo so organizatorji pripisali protikoronskim ukrepom in slabemu vremenu.Z novim zakonom o varnosti želi francoska vlada bolje ščititi policijo. Tako bi med drugim omejili objavljanje posnetkov policijskega ukrepanja na družbenih omrežjih in razširili video nadzor. Kritiki se bojijo, da bi to pomenilo omejitev svobode medijev, in opozarjajo, da brez posnetkov noben od incidentov policijskega nasilja ne bi prišel v javnost, navaja dpa.Zaradi naraščanja protestov je stranka francoskega predsednikaže napovedala, da bo spremenila sporni 24. člen zakona, ki zadeva fotografiranje in snemanje policistov. Vendar pa levičarski protestniki in skupine za človekove pravice vztrajajo, da je treba zakon v celoti umakniti. Predlog zakona so že potrdili v spodnjem domu parlamenta, v marcu naj bi ga obravnaval še senat.