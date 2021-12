V Sloveniji včeraj 666 okužb, delež pozitivnih PCR testov 30,8 odstotka

Na Kitajskem najvišji vzpon okužb v zadnjih 21 mesecih

Kitajska poroča o najvišji rasti okužb v zadnjih 21 mesecih oziroma od vzpostavitve nadzora nad širjenjem pandemije v državi v prvem delu lanskega leta. Potrdili so 206 okužb, kar je bilo bistveno več od včerajšnjih 140. Žarišče ostaja 13-milijonski Xian, glavno mesto province Šaanši na severozahodu države, kjer so včeraj ugotovili 155 okužb. V mestu so vzpostavili zaporo javnega življenja.

11.04 V ZDA se okužbe z omikronom še naprej hitro širijo

V ZDA se različica novega koronavirusa omikron še naprej hitro širi. Dnevno število zabeleženih novih primerov okužbe je v zadnjem tednu preseglo najvišje število okužb iz poletja, ko je prevladovala delta. Zaradi omikrona je bilo med božičnimi prazniki zaradi pomanjkanja osebja po svetu odpovedanih že več kot 6000 letov.

Omikron je v ZDA postal že prevladujoča različica novega koronavirusa. Število dnevnih okužb trenutno narašča hitreje kot v času vala okužb z različico delta. Marsikje po državi so zabeležili rekordne številke glede novih dnevnih okužb, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Če je bilo dnevno število novih okužb v začetku septembra še pri 160.000 primerih, sedaj v ZDA zabeležijo v povprečju okoli 175.000 novih okužb dnevno.

Je pa število ljudi, ki so zboleli za covidom-19 in se zdravijo v bolnišnicah, v primerjavi s poletjem bistveno nižje. Vendar pa bi se položaj lahko poslabšal, saj na milijone ljudi v ZDA ni cepljenih, ob tem navaja dpa. Doslej je bilo polno cepljenih skoraj 62 odstotkov od okoli 330 milijonov ljudi, manj kot tretjina pa je prejela poživitveni odmerek.

10.37 V Sloveniji je umrlo še osem bolnikov s covidom-19

V mreži slovenskih bolnišnic po najnovejših podatkih zdravijo 577 bolnikov s covidom-19, od teh jih je 197 na intenzivni negi. Bitko z boleznijo je izgubilo še osem obolelih.

V bolnišnicah sicer zdravijo tri bolnike manj kot dan prej, v enotah intenzivne terapije pa dva bolnika manj. Najmlajši bolnik na navadnih oddelkih je star 18, na intenzivni negi pa 27 let, je objavila vlada.

10.21 Na Škotskem, Severnem Irskem in v Walesu zaostrujejo ukrepe za zajezitev virusa

Na Škotskem, Severnem Irskem in v Walesu zaostrujejo ukrepe za zajezitev novega koronavirusa. Pravila so različna, a gre predvsem za omejevanje druženja, ohranjanje medsebojne razdalje in strožja pravila za pube in restavracije. V Angliji se medtem za zaostrovanje ukrepov vsaj zaenkrat niso odločili.

V Walesu se lahko od danes v pubih in restavracijah druži največ šest ljudi, nočne klube so medtem zaprli. Na dogodkih v zaprtih prostorih se lahko zbere največ 30 ljudi, na dogodkih na prostem pa 50. Na javnih krajih in uradih je obvezno ohranjanje dvometrske medsebojne razdalje, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Na Škotskem so medtem od danes veliki dogodki omejeni na 100 ljudi v zaprtih prostorih, če udeleženci stojijo, in na 200, če sedijo. Na prostem se jih lahko udeleži največ 500 ljudi. Od ponedeljka se bodo lahko srečevali ljudje iz največ treh različnih gospodinjstev. V barih, restavracijah, gledališčih, kinodvoranah in fitnesih bo moralo biti med posameznimi skupinami najmanj en meter razdalje.

Na Severnem Irskem pa so z današnjim dnem zaprli nočne klube, prepovedani pa so dogodki v zaprtih prostorih s stojišči. Od ponedeljka bodo lahko v pubih, kavarnah in restavracijah goste stregli zgolj za mizami. Skupaj bo lahko sedelo največ šest ljudi iz različnih gospodinjstev.

9.40 V Sloveniji v soboto 666 okužb

Na območju države so včeraj potrdili še 666 okužb z novim koronavirusom, je objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje. Opravljenih je bilo 2157 testov po metodi PCR, kar pomeni, da je bil delež pozitivnih 30,8 odstotka. Opravili so tudi 12.951 hitrih antigenskih testov.

Po oceni NIJZ je trenutno v državi 16.072 aktivnih primerov okužbe. Tedensko povprečje okužb je 1060, kar je 14 manj kot dan prej, 14-dnevna incidenca na 100.000 prebivalcev pa znaša 761, kar je pet manj kot dan prej.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je cepljenih 1.247.914 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.186.507 ljudi.

8.01 V Franciji prvič več kot 100.000 okužb v enem dnevu

V Franciji so v soboto prvič v enem dnevu potrdili več kot 100.000 novih okužb z novim koronavirusom. Tako so že tretji dan zapored zabeležili rekordno število okužb. Francoske oblasti so v soboto sporočile, da so v 24 urah potrdile 104.611 novih okužb z novim koronavirusom, kar je največ v enem dnevu doslej, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tako so že tretji dan zapored zabeležili rekordno število novih okužb. Naraščanje števila primerov pa beležijo že vse od začetka decembra, ko so prvič potrdili več kot 50.000 okužb v enem dnevu. Pristojne skrbi hitro širjenje nove koronavirusne različice omikron. Že v petek so priporočili cepljenje s poživitvenim odmerkom cepiva proti covidu-19 že po treh mesecih po prvotnem cepljenju. V državi je sicer polno cepljenih 76,5 odstotka od 67,4 milijona prebivalcev.

Zdaj pa vlada razmišlja o tem, da bi covidno potrdilo cepljenim izdali, samo če so prejeli tudi poživitveni odmerek. Francozi sicer to potrdilo, s katerim dokazujejo, da so cepljeni proti covidu, da so to bolezen preboleli ali pa da imajo negativen izvid testa na koronavirus, potrebujejo za vstop v kavarne, restavracije, javne kraje in za mednarodna potovanja. V ponedeljek bo francoski predsednik Emmanuel Macron s ključnimi ministri razpravljal o novih ukrepih za zajezitev virusa.