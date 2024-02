V Gazi že več kot 30.000 smrtnih žrtev

Število smrtnih žrtev vojne med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas je preseglo 30.000, je danes sporočilo ministrstvo za zdravje na območju Gaze. Humanitarne organizacije medtem opozarjajo na lakoto na severu Gaze, zaradi katere že umirajo otroci, posredniki pa si prizadevajo doseči dogovor o premirju med Izraelom in Hamasom.

Posredniki iz Egipta, Katarja in ZDA si prizadevajo za šesttedensko prekinitev spopadov, ki jih je 7. oktobra lani sprožil napad borcev Hamasa na Izrael. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP trdijo, da bi lahko bil dogovor o premirju med Izraelom in Hamasom dosežen že čez nekaj dni.

Pogajalci upajo, da bo premirje začelo veljati pred začetkom muslimanskega svetega meseca ramazan. ZDA so v sredo pozvale Izrael, naj muslimanskim vernikom v času svetega meseca ramazana zagotovi dostop do mošeje Al Aksa v vzhodnem Jeruzalemu, potem ko je skrajno desni izraelski minister za notranjo varnost Itamar Ben-Gvir nedavno predlagal prepoved dostopa do mošeje za Palestince z zasedenega Zahodnega brega.

FOTO: AFP

Dogovor ne predvideva popolnega umika

Vir med posredniki je po poročanju AFP dejal, da dogovor med Izraelom in Hamasom, o katerem se pogajajo, ne predvideva popolnega umika izraelske vojske iz Gaze, k čemur poziva Hamas, temveč bi izraelske sile lahko zapustile mesta in naseljena območja.

To bi omogočilo vrnitev nekaterih razseljenih Palestincev in dobavo humanitarne pomoči. Predlogi naj bi vključevali tudi izpustitev nekaterih izraelskih talcev v Gazi v zameno za več sto palestinskih zapornikov, ki jih zadržuje Izrael.

Podhranjenost

Agencije za pomoč Palestincem medtem opozarjajo na hudo lakoto na severu Gaze. Ministrstvo za zdravje na območju Gaze je sporočilo, da sta v bolnišnici Al Šifa v Gazi zaradi podhranjenosti in dehidracije umrla dva otroka.

Tiskovni predstavnik ministrstva je mednarodne organizacije pozval k takojšnjemu ukrepanju, da bi preprečili še več smrtnih žrtev zaradi lakote. »Število smrtnih žrtev lakote med otroki se je povečalo na šest,« od tega jih je bilo v zadnjih dneh vsaj pet na severu območja Gaze, je dejal.

FOTO: Mohammed Abed/AFP

Svetovni program za hrano (WFP) je sporočil, da humanitarne organizacije že več kot mesec dni ne morejo dostaviti pomoči na sever Gaze, in obtožil Izrael, da preprečuje dostop.

»Če se ne bo nič spremenilo, bo na severu Gaze neizbežno izbruhnila lakota,« je po poročanju AFP dejal namestnik izvršnega direktorja WFP Carl Skau. Izrael navedbe o blokadi pomoči zavrača. Izraelska vojska je v sredo sporočila, da je v zadnjih dneh na sever Gaze prispelo 50 tovornjakov s humanitarno pomočjo.

Vodja ameriške agencije za mednarodni razvoj (USAID) Samantha Power pa je poudarila, da mora Izrael odpreti več mejnih prehodov z Gazo, da bi lahko močno povečali nujno potrebno humanitarno pomoč. »To je vprašanje življenja in smrti,« je dejala v videoposnetku, objavljenem na družbenem omrežju X. Trenutno je glavna vstopna točka za humanitarno pomoč prehod Rafa na meji z Egiptom.

FOTO: Mohammed Abed/AFP

Po navedbah ministrstva za zdravje v Gazi je skupno število ubitih zaradi izraelskega bombardiranja in vojaških operacij v oblegani palestinski enklavi danes preseglo 30.000, potem ko je ponoči na območju umrlo najmanj 79 ljudi.