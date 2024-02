Netanjahu predstavil povojni načrt za Gazo, UNRWA diha na škrge

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v četrtek zvečer varnostnemu kabinetu predstavil načrt za upravljanje Gaze po končani vojni s palestinskim islamističnim gibanjem Hamas. Po načrtu bi izraelska vojska ohranila neomejeno svobodo delovanja na celotnem območju Gaze, enklavo pa bi vodili lokalni uradniki, ki nimajo povezav s Hamasom.

Izraelska vojska bo vojno nadaljevala, dokler ne bo dosegla svojih ciljev, to pa so uničenje vojaških zmogljivosti in infrastrukture Hamasa in Islamskega džihada, vrnitev talcev ter dolgoročna odstranitev vseh varnostnih groženj z območja Gaze, poroča izraelski časnik Times of Israel.

Vojska bi ohranila »neomejeno svobodo delovanja na celotnem območju Gaze, da bi preprečila ponovni vzpon terorističnih dejavnosti«, piše v dokumentu, ki neomejeno delovanje vojske opisuje kot »vmesni ukrep«. Prav tako bi Izrael kot vmesni ukrep ohranil varnostni nadzor nad celotnim območjem zahodno od Jordanije, torej tudi nad Zahodnim bregom.

Netanjahujev načrt predvideva še popolno demilitarizacijo Gaze, z izjemo tistega, kar je potrebno za vzdrževanje javnega reda. Po vojni pa naj bi palestinsko enklavo vodili lokalni uradniki, ki nimajo povezav »z državami ali subjekti, ki podpirajo terorizem«. Načrt pri tem ne omenja vloge palestinske uprave na Zahodnem bregu.

Izrael bo prav tako nadaljeval že začeti projekt oblikovanja varovalnega pasu na palestinski strani meje z Gazo, ki bo deloval, »dokler bo obstajala varnostna potreba po njem«. Načrt med drugim vključuje ukrepe za preprečevanje tihotapljenja iz Egipta v Gazo, tudi prek mejnega prehoda Rafa.

Lazzarini: UNRWA je na robu propada

Vodja UNRWE, agencije ZN za palestinske begunce na Bližnjem vzhodu, Philippe Lazzarini, je prav tako v četrtek na generalno skupščino ZN naslovil pismo, v katerem opozarja, da je »agencija na robu propada zaradi ponavljajočih se pozivov Izraela, naj se UNRWA razpusti, in zamrznitve financiranja donatorjev v času, ko se v Gazi spoprijemajo s humanitarno krizo brez primere«.

Izraelski pozivi k razpustitvi agencije pod vodstvom Lazzarinija so se okrepili po obtožbah o domnevnem sodelovanju njenih uslužbencev v Hamasovem napadu na izraelsko ozemlje. UNRWA je nemudoma odpustila več uslužbencev in uvedla preiskavo. Zaradi izraelskih obtožb pa je šestnajst držav začasno ustavilo financiranje v skupnem znesku 450 milijonov dolarjev, čeprav Izrael ni predložil nobenih dokazov.

Kar 90 odstotkov otrok, mlajših od pet let, v Gazi ogrožajo lakota in bolezni. FOTO: Ibrahim Abu Mustafa/Reuters

Zaradi začasno prekinjenega financiranja bo agenciji po Lazzarinijevi oceni začelo primanjkovati sredstev marca, tako da bo njeno delovanje po vsej regiji ogroženo, poroča nemška tiskovna agencija DPA. »Bojim se, da smo na robu velike katastrofe s hudimi posledicami za mir, varnost in človekove pravice v regiji,« je posvaril Lazzarini.

Cilj izraelskih pozivov k razpustitvi agencije je po njegovem mnenju sprememba dolgoletnih političnih parametrov za mir na okupiranem palestinskem ozemlju, ki sta jih določila generalna skupščina in varnostni svet ZN. »Namen pozivov je tudi odpraviti vlogo UNRWE pri zaščiti pravic palestinskih beguncev in pričevanju o njihovi stiski,« je še dodal.

V Haagu danes stališče Slovenije

Na Meddržavnem sodišču (ICJ) v Haagu, kjer poteka postopek o očitanih kršitvah Izraela na zasedenih palestinskih ozemljih, bo svoje stališče danes predstavila Slovenija. Gre za postopek, ki ga je sprožila generalna skupščina ZN na podlagi resolucije iz decembra 2022, ki jo je takrat podprla tudi Slovenija.

Palača miru v Haagu je bila januarja prizorišče razsojanja, ali se v Gazi odvija genocid. FOTO: Jakob Žerdin

Ustna obravnava v postopku o očitanem spornem delovanju Izraela na zasedenih palestinskih ozemljih od leta 1967 se je začela v ponedeljek. V postopku sodeluje 52 držav.

Generalna skupščina ZN je ICJ zaprosila za svetovalno mnenje glede posledic delovanja Izraela na človekove pravice na palestinskih ozemljih v Gazi in na Zahodnem bregu, vključno z vzhodnim Jeruzalemom, ter očitane kršitve pravice palestinskega ljudstva do samoodločbe od leta 1967 dalje.

Po besedah Tanje Fajon gre na okupiranih ozemljih za širok spekter očitanih kršitev. FOTO: Kenzo Tribouillard/AFP

Slovenska vlada je odločitev o sodelovanju v postopku sprejela 11. januarja letos. Kot je takrat pojasnila zunanja ministrica Tanja Fajon, »gre za izjemno širok spekter očitanih kršitev, ki se že desetletja izvajajo v tej regiji in katerih zelo grozljive posledice so vidne tudi danes«.

To je sicer ločen postopek od tožbe Južne Afrike na ICJ, ki Izraelu očita kršitve konvencije o preprečevanju genocida. Tej se Slovenija za zdaj ni pridružila, je pa podprla nedavno odločitev sodišča, da mora Izrael sprejeti učinkovite ukrepe za zagotavljanje nujne humanitarne pomoči civilistom v Gazi in preprečiti genocid v Gazi.