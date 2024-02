V Parizu pogajanja o prekinitvi ognja v Gazi, kjer se nadaljujejo spopadi

V Parizu so se v petek zbrali pogajalci, ki skušajo doseči prekinitev ognja in izpustitev preostalih talcev iz Gaze. Medtem iz palestinske enklave poročajo o okoli sto novih smrtnih žrtvah, ki so jih terjali novi izraelski napadi.

V Parizu se mudi izraelska delegacija, ki jo vodi vodja izraelske obveščevalne agencije Mosad David Barnea. Po poročajo izraelskih medijev je z njim tudi vodja notranje obveščevalne službe Šin Bet Ronen Bar.

ZDA, Egipt in Katar si prizadevajo, da bi zagotovili prekinitev ognja in izpustitev talcev. Domnevno se bo Barnea ta konec tedna z vsako pogajalsko skupino sestal ločeno, poroča tiskovna agencija Reuters.

Vir pri palestinskem islamističnem gibanju Hamas je dejal, da bi v okviru novega načrta omogočili šesttedensko prekinitev ognja ter izpustitev 200 do 300 palestinskih zapornikov v zameno za 35 do 40 talcev, ki jih zadržuje Hamas.

Medtem se v Gazi nadaljujejo spopadi. V izraelskem zračnem napadu je bil v petek uničen dom znanega palestinskega komika Mahmuda Zuaiterja, pri čemer je umrlo najmanj 23 ljudi, več deset jih je bilo ranjenih, je sporočilo zdravstveno ministrstvo v Gazi. Še več deset pa jih je umrlo v napadih ponoči, je sporočilo danes zjutraj. Skupno je vojna v Gazi terjala najmanj 29.606 smrtnih žrtev, skoraj 70.000 ljudi pa je bilo ranjenih.