V Iranu pomilostili skoraj 3000 zapornikov

Iranski vrhovni verski voditelj Ali Hamenej je pomilostil ali omilil kazni skoraj 3000 zapornikom, poročajo danes iranski mediji. Pri tem so 59 obsojenim smrtne kazni spremenili v zaporne, pomiloščenih pa je bilo tudi 40 tujcev. Pomilostitve so se zgodile ob rojstnem dnevu preroka Mohameda, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Hamenej je odločitev o pomilostitvi ali omilitvi kazni skoraj 3000 zapornikom sprejel na prošnjo vodje pravosodja Golama-Hoseina Mohsenija-Edžeija, je danes poročala iranska tiskovna agencija Tasnim.

Od skupno 2887 pomilostitev je večina obsodb izvirala s splošnih in revolucionarnih sodišč. V 1291 primerih bodo zapornike izpustili, 1596 drugim zapornikom pa bodo znižali kazen.

Po poročanju državne tiskovne agencije Irna so 59 obsojenim na smrt kazni spremenili v zaporne. Pomilostili so tudi 40 tujcev.

Pomilostitve so se zgodile ob rojstnem dnevu islamskega preroka Mohameda in šiitskega učenjaka Džafarja Sadika.

Izkazovanje usmiljenja

Ajatola Hamenej redno pomilosti zapornike, pogosto ob islamskih praznikih. Versko vodstvo to prikazuje kot izkazovanje usmiljenja, poroča DPA.

Po protestih, ki so jeseni 2022 zajeli državo, je Hamenej pomilostil več deset tisoč zapornikov. Takrat so aktivisti kritizirali pomilostitve kot taktiko odvračanja pozornosti od represivne vladne politike.

V sredo so iz zapora predčasno izpustili znano političarko Faeseh Hašemi, hčerko pokojnega nekdanjega predsednika Alija Akbarja Hašemija Rafsandžanija. Hašemijeva je bila aretirana po valu protestov konec septembra 2022 in obsojena na pet let zapora. Pred dnevi so v Iranu izpustili tudi zaprtega avstrijskega državljana.