V iskanju novega razvojnega modela

Kitajsko gospodarstvo se vrača v dobro formo. V drugem trimesečju je ustvarilo višjo rast in nikakor ni treba dvomiti, da bo do konca leta doseglo načrtovano petodstotno stopnjo. Zahod nima prav, ko promovira »netveganje« (»derisking«), in zakaj ne bi vlade družbam dopustile, da v teh časih, obremenjenih s problemi, same odločajo, namesto da jih s politiziranjem problemov ovirajo na poti k rešitvam.

Vse to je dejal kitajski premier Li Qiang v govoru, ki ga je imel ob odprtju tako imenovanega poletnega Davosa, gospodarskega foruma, ki se je po dolgem pandemičnem odmoru znova zbral v kitajskem mestu Tianjinu.

Kitajski visoki funkcionarji imajo čudežno sposobnost kritizirati zahodne vlade zaradi dušenja svobodnega trga – kot da je njihova država najsvetlejši zgled gospodarske in tržne svobode, v katero država in partija nikoli ne posegata s svojimi restrikcijami.

Iz Lijevega polurnega govora je bilo mogoče dobiti vtis, da je komunistična Kitajska najbolj dosledna branilka globalizacije, tržnega gospodarstva in nasploh kapitalizma ter odprta za prav vse oblike sodelovanja s svetom, ki bi bilo, kot je dejal, »v korist človeštva«.