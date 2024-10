V Italiji preiskujejo nezakonito brskanje po bančnih računih Meloni in drugih

V Italiji preiskujejo nekdanjega bančnega uslužbenca, ki naj bi okoli dve leti nezakonito dostopal do več kot 3500 bančnih računov. Med njimi so tudi računi italijanske premierke Giorgie Meloni, nekaterih ministrov in drugih visokih uradnikov. Policija je dom osumljenca preiskala v četrtek in med drugim zasegla njegov telefon in računalnike.

Nekdanji uslužbenec banke Intesa Sanpaolo v mestu Bisceglie naj bi po navedbah tožilcev med 21. februarjem 2022 in 24. aprilom letos večkrat nezakonito dostopal do računov 3572 strank banke.

Med njimi so bili tudi računi Meloni, njene sestre Arianne, njenega nekdanjega partnerja in novinarja Andree Giambruna, predsednika senata Ignazia La Russe ter nekaterih ministrov in drugih visokih uradnikov.

Moški je tako osumljen nezakonitega dostopa do finančnih podatkov vodilnih institucionalnih osebnosti in drugih, da bi z vpogledom v podatke zase in/ali za druge pridobil informacije, ki bi morale ostati tajne, je ob sklicevanju na preiskovalne vire poročala italijanska tiskovna agencija Ansa.

Banka je moškega odpustila že avgusta in ga prijavila pravosodnim organom. Policija pa je v četrtek v okviru preiskave pregledala njegov dom in med drugim zasegla pametni telefon, računalnike in trde diske.