V Italijo le cepljeni in z negativnim testom

»Ob vstopu v Italijo bo treba upoštevati novo omejitev,« pravi Andrej Šter, vodja konzularnega sektorja na ministrstvu za zunanje zadeve. Sosednja država namreč od jutri pa vse do konca januarja uvaja zaostritev prehajanja meje – za vstop bo treba predložiti negativen izid testiranja na novi koronavirus. To bo veljalo tudi za cepljene proti covidu-19, medtem ko bodo morali necepljeni poleg tega še v petdnevno karanteno. Ukrep, ki ga je včeraj odredil italijanski zdravstveni minister Roberto Speranza, je usmerjen v omejitev širjenja nove različice virusa omikron, ki je najbolj kužna do zdaj.

Ukrep ne velja za prehod čez Italijo

»Kot veste, smo na zunanjem ministrstvu državljane že pozvali, da omejijo svoja potovanja na tista najnujnejša, in upoštevajo omejitve, ki so jih sprejele posamezne države. Italijani so ta ukrep korektno napovedali in ga tudi nekaj časa pripravljali, zdaj pa ga moramo upoštevati pri naših potovalnih načrtih,« pojasnjuje sogovornik. Poudari pa, da novo pravilo ne velja za prehod čez Italijo ali potovanje prek tamkajšnjih letališč. Tranzitne namene je treba izkazati z letalsko karto in drugimi dokazili. »Pri tem je treba poudariti, da številni letalski prevozniki za vkrcanje na letalo sami zahtevajo negativni test na novi koronavirus,« doda.

Nova italijanska odredba omenja tudi obvezno predložitev spletnega obrazca PFL (passenger location form), kar je uradno veljalo že doslej, toda tega pogoja praviloma do zdaj niso preverjali. Gre za formular, s katerim vnaprej napovemo, kje se bomo nahajali med našim obiskom v Italiji. »To je uvedlo več držav, pod različnimi imeni, omogoča pa, da nas oblasti lahko lažje kontaktirajo, če se to izkaže kot potrebno. V italijanskem primeru gre za spletno platformo, prek katere moramo vnesti določene podatke, ki jih zahtevajo pred obiskom države. Obenem je to tudi način preverjanja, ali je naš namen obiska skladen s tem, kar smo napovedali,« navede Šter.

»Ob vstopu v Italijo bo treba upoštevati novo omejitev,« pravi Andrej Šter, vodja konzularnega sektorja na ministrstvu za zunanje zadeve. FOTO: Blaž Samec/Delo

Na vprašanje, ali že enodnevni izlet v Trst zahteva vse te predpriprave, vodja konzularnega sektorja odgovori pritrdilno, pri tem pa pripomni, da bi se bilo pred tem smiselno vprašati, ali bo tak izlet sploh izpolnil naša pričakovanja. Verjetnost, da bi v tujini doživeli več predprazničnega vzdušja kot doma, po njegovih besedah ni posebej velika.

Za obmejne prebivalce in podjetja ni sprememb

»Ta trenutek nimam obvestila, da bi nov ukrep veljal tudi za obmejne prebivalce, za katere je bilo določeno, da lahko prosto prehajajo mejo, če pot v sosednjo državo zanje ni daljša od 60 kilometrov. To sicer velja v obe smeri – tudi za prihod Italijanov v Slovenijo,« poudari. Izjema za obmejno prebivalstvo je namreč utemeljena s tem, da gre za vsakodnevne potrebe ljudi, ki tu živijo ter se med drugim lahko tudi šolajo oziroma delajo čez mejo.

Prav tako je sta iz novih omejitev izvzeta tovorni promet in gospodarska dejavnost, za kar veljajo nespremenjena pravila. »Ta ukrep gre razumeti predvsem kot pravočasni signal ljudem, naj si ne predstavljajo, da bo v Italiji mogoče preživljati sproščene ali, bolje rečeno, razpuščene praznične dni, če jih doma ne bodo mogli,« sklene.

Smučarija v Italiji ne odpade

S Kompasom gre ta konec tedna na začetek smučarske sezone v avstrijski Matrei in italijanski Kronplatz okoli petsto smučarjev. Kot je povedal Miha Širca iz omenjene agencije, v Avstriji že tako lep čas velja pogoj PC, o čemer so potniki obveščeni. Tisti, ki odhajajo v Kronplatz – približno 200 je prijavljenih –, pa bodo morali, tudi če so cepljeni ali so preboleli covid-19, zdaj pred odhodom opraviti še hitri antigenski ali PCR-test.

S Kompasom gre ta konec tedna na začetek smučarske sezone v avstrijski Matrei in italijanski Kronplatz okoli petsto smučarjev. FOTO: Mitja Felc/Delo

»Potnike sproti obveščamo o spremembah, tudi o tej. Kdor se ne bo želel testirati, lahko tudi odpove udeležbo. V tem primeru denarja ne vračamo, saj smo že vnaprej opozarjali, da se lahko vstopni pogoji spremenijo,« je dejal Miha Širca. Če odpovedo, lahko koristijo katerega od drugih paketov, ki jih ponujajo v agenciji.