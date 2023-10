V bombardiranju bolnišnice ubitih 500 ljudi

V zračnem napadu na baptistično bolnišnico v osrednjem delu Gaze je bilo ubitih približno 500 ljudi, poroča BBC. Po navedbah tiskovnega predstavnika ministrstva za zdravje v Gazi je število mrtvih po domnevnem izraelskem letalskem napadu na bolnišnico naraslo na 500.

Bolnišnica v osrednji Gazi naj bi v času napada nudila zatočišče številnim beguncem, ki so zapustili domove pred napovedano izraelsko invazijo. Po navedbah ministrstva so po napadu številne žrtve še vedno ujete pod ruševinami, poroča katarska televizijska hiša Al Jazeera. »V bolnišnici je bilo na stotine bolnikov in ranjencev ter ljudi, ki so bili prisilno pregnani z domov,« je sporočil urad vlade pod vodstvom skupine Hamas, ki je napad označil za vojni zločin.

»Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) odločno obsoja napad na bolnišnico Al Ahli Arab na severu Gaze,« je prvem odzivu zapisal generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ob tem je pozval k takojšnji zaščiti civilistov ter k preklicu izraelskih ukazov za evakuacijo.

Po virtualnem srečanju z voditelji EU se je na napad na bolnišnico odzval tudi predsednik Evropskega sveta Charles Michel, ki je opozoril, da napad na infrastrukturo »ni v skladu z mednarodnim pravom«.

Izraelski napad je obsodil turški predsednik Recep Tayyip Erdogan, ki je pozval vse človeštvo, naj ukrepa in ustavi »brutalnost v Gazi«. Egiptovsko ministrstvo za zunanje zadeve pa je napad označilo za nevarno kršitev mednarodnega humanitarnega prava.

Palestinski predsednik Mahmud Abas je zaradi krvavega napada razglasil tridnevno žalovanje. Izraelska vojska poročil o napadu še ni komentirala, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Izrael napad zanika

Izrael je zanikal napad na bolnišnico v Gazi. Tiskovni predstavnik izraelske vojske je zvečer dejal, da je na bolnišnico padel izstrelek palestinske militantne skupine Islamski džihad. Šlo naj bi za neuspelo izstrelitev rakete, je dodal po navedbah italijanske tiskovne agencije Ansa.

Nedolgo pred tem napadom so Združeni narodi poročali o obstreljevanju ene od svojih šol v Gazi, v katerem je umrlo najmanj šest ljudi.

V izraelskih napadih na območje Gaze je bilo pred napadom na bolnišnico ubitih že okoli 3000 ljudi, več kot 12.500 pa je ranjenih, med njimi so številni otroci.