ZN zaradi humanitarne stiske v Gazi pozivajo k odprtju dodatnih prehodov

Združeni narodi so zaradi velike humanitarne stiske na območju Gaze, kjer izraelska vojska nadaljuje operacije proti palestinskemu islamističnemu gibanju Hamas, danes pozvali k odprtju dodatnih mejnih prehodov za dostavo pomoči v enklavo. Še zlasti slabe so razmere na severu Gaze, na kar je opozorila tudi glavna predstavnica OCHA.

»V Gazi ne moremo izvajati potrebnih humanitarnih operacij le z nekaj nezanesljivimi in slabo dostopnimi mejnimi prehodi,« je na družbenem omrežju X zapisal urad ZN za usklajevanje humanitarne dejavnosti na zasedenih palestinskih ozemljih (OCHA OPT). Za kritično dostavo pomoči je treba odpreti mnogo poti, so opozorili.

Še posebej slabe so humanitarne razmere na severu območja Gaze, kjer je izraelska vojska pred dvema tednoma začela novo ofenzivo proti Hamasu.

Izrael nadzira prehode v Gazo

Humanitarne organizacije opozarjajo na nevzdržne razmere za tamkajšnje civilno prebivalstvo. Izrael nadzira prehode v Gazo in preverja dostavo pomoči, da bi preprečil tihotapljenje orožja v palestinsko enklavo.

Organizacije so Izrael v preteklosti večkrat obtožile, da preprečuje ali otežuje dostavo pomoči več kot dvema milijonoma ljudi na območju Gaze, kar pa izraelske oblasti zanikajo.

Da Palestinci na severu Gaze doživljajo nepredstavljive grozote, je v soboto opozorila tudi glavna predstavnica OCHA Joyce Msuya, ki je pozvala h končanju »grozodejstev«.

FOTO: Reuters

»Grozljive novice iz severne Gaze, kjer Palestinci še naprej trpijo nepredstavljive grozote pod obleganjem izraelskih sil,« je zapisala na družbenem omrežju X vršilka dolžnosti vodje OCHA Msuya.

Kot je še opozorila, so v Džabaliji, kjer so izraelske sile v petek izvedle zračni napad na begunsko taborišče, ljudje ujeti pod ruševinami in reševalcem je onemogočen dostop do njih. V napadu je po palestinskih podatkih umrlo več kot 30 ljudi, 85 jih je bilo ranjenih.

»Na desettisoče Palestincev je prisilno razseljenih. Bistvene pomoči zmanjkuje. Bolnišnice, prepolne bolnikov, so bile zadete. Ta grozodejstva se morajo nehati,« je še dejala Msuya.

V izraelskem napadu na severu Gaze ubitih najmanj 73 ljudi

V izraelskem napadu v soboto na mesto Bejt Lahija na severu Gaze je bilo ubitih najmanj 73 ljudi, med njimi ženske in otroci, so sporočile tamkajšnje palestinske oblasti. Še več deset drugih je bilo ranjenih, številni so ujeti pod ruševinami.

Izraelske oblasti so sporočile, da preverjajo poročila o žrtvah. So pa dodale, da palestinske oblasti v Gazi po njihovem mnenju pretiravajo, saj da se podatki ne skladajo s podatki izraelske vojske, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Predstavniki oblasti v Gazi so sporočili, da so izraelske sile v napadu zadele prenatrpano stanovanjsko območje in med drugim uničile celotni stanovanjski kompleks, poroča palestinska tiskovna agencija Wafa.

Le nekaj ur pred tem so iz mesta na severu enklave poročali o obstreljevanju v tamkajšnji indonezijski bolnišnici.

Bejt Lahija je mesto na skrajnem severu enklave v bližini meje z Izraelom. Izraelska vojska je v izjavi še sporočila, da gre za aktivno vojno območje.