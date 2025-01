V Južni Koreji poskus aretacije predsednika ni uspel

Južnokorejski preiskovalci so danes preklicali poskus aretacije suspendiranega predsednika države Jun Sok Jola. Naleteli so namreč na prevelik upor pred predsedniško palačo, kjer so se zbrali protestniki in predsednikovi osebni stražarji.

Urad za preiskavo korupcije je danes sporočil, da je bilo nemogoče izvesti aretacijo in da so se zaradi skrbi za varnost osebja odločili postopek ustaviti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pri tem so označili odnos predsednika, ki se upira pravnim postopkom, za globoko razočaranje.

Podporniki Jola so se pred palačo začeli veseliti in označili zadevo za zmago, poroča britanski BBC.

Preiskovalci so poskusili v četrtek aretirati Jola, vendar so se pred palačo zbrali podporniki suspendiranega predsednika, ki so ovirali postopek. Čeprav je preiskovalcem uspelo priti mimo protestnikov in varnostnih barikad, pa so se zataknili pri predsednikovi varnostni ekipi, ki še vedno po uradni dolžnosti varuje Jola.

Domnevno naj bi se preiskovalci več ur pogajali z varnostno ekipo, ampak jim glede na preklic poskusa aretacije, dogovor ni uspel.

Med drugim ga obtožujejo vstaje in zlorabe oblasti. Jolovi odvetniki so nalog označili za nezakonit in vložili zahtevo za njegovo začasno odpravo. Veljavnost naloga za pridržanje se sicer izteče v ponedeljek. FOTO: Kim Hong-ji/Reuters

Obtožbe vstaje in zlorabe oblasti

Sodišče v Seulu je v torek izdalo nalog za njegovo pridržanje, ker se ni udeležil zaslišanj v povezavi z razglasitvijo vojnega stanja v državi v začetku meseca. Med drugim ga obtožujejo vstaje in zlorabe oblasti.

Jolovi odvetniki so nalog označili za nezakonit in vložili zahtevo za njegovo začasno odpravo. Veljavnost naloga za pridržanje se sicer izteče v ponedeljek.

Nekdanji predsednik je 3. decembra nepričakovano razglasil vojno stanje, ki ga je parlament v roku nekaj ur odpravil. Poslanci so predsednika odstavili 14. decembra, nato je ustavno sodišče dva dni pozneje začelo postopek njegove razrešitve, ki ga mora končati v 180 dneh. V primeru potrditve bi v Južni Koreji sledile nove volitve.

Položaj vršilca dolžnosti predsednika je zasedel Han Duk Su, ki pa je bil odstavljen, potem ko so mu opozicijski poslanci očitali, da ni zapolnil prostih sodniških mest na ustavnem sodišču, kar so videli kot poskus zapletanja postopka obtožbe. Prejšnji teden je vršilec dolžnosti predsednika postal nekdanji finančni minister in podpredsednik vlade Čoj Sang Mok.