Sodišče v Južni Koreji izdalo nalog za pridržanje predsednika Yoona

Sodišče v Seulu je danes izdalo nalog za pridržanje suspendiranega južnokorejskega predsednika Yoon Suk Yeola, ker se ni udeležil zaslišanj v povezavi z razglasitvijo vojnega stanja v državi v začetku meseca.

Sodišče je s tem ugodilo zahtevi preiskovalcev, potem ko so Yoona trikrat neuspešno pozvali na zaslišanje v zvezi z dogodki 3. decembra, ko je predsednik nepričakovano razglasil vojno stanje, ki ga je parlament v roku nekaj ur odpravil.

Nalog za pridržanje velja do ponedeljka, lahko pa preiskovalci zaprosijo za podaljšanje njegove veljavnosti. Ali bo do aretacije dejansko prišlo, je po poročanju britanskega BBC odvisno od več dejavnikov, med drugim bi lahko poskus pridržanja policiji preprečili varnostniki ali protestniki.

Predsednikova varnostna služba je pred časom preiskovalcem že preprečila vstop v urad in zasebno rezidenco predsednika, kjer so želeli izvesti preiskavo. Tudi sicer so v preteklosti oblasti že opustile poskuse za pridržanje vidnih politikov, potem ko so njihovi podporniki fizično blokirali policijo.

Nalog je po navedbah Yoonovega odvetnika nezakonit in neveljaven, na pozive k zaslišanju pa da se ni odzval zaradi »legitimnih pomislekov«. Njegova odvetniška ekipa tudi vztraja, da preiskovalci nimajo pooblastil za njegovo pridržanje, češ da je vojno stanje razglasil v okviru svojih ustavno zagotovljenih pooblastil.

Uradno ni znano, kje se Yoon trenutno nahaja, so mu pa oblasti prepovedale zapuščanje države.

Poslanci so Yoona odstavili 14. decembra, nato je ustavno sodišče dva dni pozneje začelo postopek njegove razrešitve, ki ga mora končati v 180 dnevih. Za razrešitev mora glasovati vsaj šest sodnikov, ker pa je trenutno zasedenih le šest od devetih sodniških mest, bi en sam glas proti Yoona rešil razrešitve. V primeru potrditve pa bi v Južni Koreji sledile nove volitve.

Državo kot vršilec dolžnosti vodi finančni minister Choi Sang Mok, saj je parlament po Yoonu izglasoval še odstavitev njegovega začasnega naslednika Han Duck Sooja.