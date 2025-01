Nekdanji južnokorejski predsednik se že tretji dan upira aretaciji

Južna Koreja se sooča z eno največjih političnih kriz v svoji zgodovini, saj nekdanji predsednik Jun Suk Jeol že tretji dan vztrajno zavrača aretacijo zaradi poskusa uvedbe vojaškega režima. Ta je vodil v njegovo odstavitev. Zdaj mu ne grozi le dolgotrajna zaporna kazen, temveč obstaja celo možnost, da bo obsojen na smrtno kazen.

Jun je, kot piše Reuters, svoje podpornike nagovoril z besedami: »Republika Koreja je trenutno v nevarnosti zaradi notranjih in zunanjih sil, ki ogrožajo njeno suverenost.« Dodal je, da bo boj nadaljeval do konca, pri čemer se je skliceval na boj proti »protidržavnim elementom«. Ta izjava je v medijih in med opozicijskimi poslanci sprožila ostre kritike.



Protesti in blokade

Opozicijska Demokratska stranka je njegov poziv označila za nevarno retoriko, ki naj bi spodbujala nasilne spopade. Predstavnik opozicijske stranke Džo Seung Lae je Junove izjave označil za »blodnje«, poroča AFP.

Predsedniško rezidenco, kjer se Jun skriva, obkrožajo tako njegovi podporniki kot nasprotniki. Po poročanju AFP so njegovi podporniki vzklikali gesla proti obtožbam in se postavili pred vhod, da bi preprečili policiji dostop do nekdanjega predsednika.



Protestniki vihtijo zastave ZDA in Južne Koreje med protestom v podporo nekdanjemu predsedniku Južne Koreje, Junu Suku Jeolu, v bližini predsedniške rezidence v Seulu. FOTO: Philip Fong/AFP

Nasprotno pa so protestniki iz vrst opozicije zahtevali njegovo aretacijo in vzklikali slogane v podporo »pravni državi«.

Nekateri podporniki Juna Suka Jeola so se celo uleknili na policijska vozila, poroča France 24. »Pričakujemo, da bo protikorupcijski urad (CIO) poskušal vstopiti skozi glavni vhod, zato ležimo tukaj, da jim to preprečimo,« je izjavil eden od protestnikov.



Oh Dong Vun je vodja Urada za preiskovanje korupcije pri visokih uradnikih. FOTO: YONHAP/AFP

Junova pravna ekipa je vložila zahtevo za začasno odredbo, s katero bi preprečili izdajo naloga za aretacijo. Trdijo tudi, da gre za »nezakonit ukrep«. Vendar pa je vodja CIOopozoril, da se lahko kazensko preganjajo tudi tisti, ki poskušajo preprečiti aretacijo, piše AFP.Policija je prejela nalog za preiskavo predsedniške rezidence, ki spada pod zakonsko izjemo, saj zakon običajno ščiti prostore, kjer se hranijo tajni državni podatki. Kljub temu predsedniško varnostno osebje vztraja, da mora policija spoštovati postopke, zaradi česar ostaja usoda naloga negotova.Ustavno sodišče bo v prihodnjih dneh odločilo o veljavnosti Junove odstavitve. Medtem pa ostaja država razklana med podporniki in nasprotniki nekdanjega predsednika.