V La Pazu še en državni udar ali samo igra mogočnežev

V nadaljevanju preberite:

General Juan José Zúñiga ni več vrhovni poveljnik bolivijske vojske. Končal je v zaporu, potem ko je sredi La Paza uprizoril napad na zgodovinsko predsedniško »požgano palačo«, razbil njena vrata, se prerekal s predsednikom Luisom Arcejem in oznanjal, da Evo Morales ne bo nikoli več vodil Bolivije, ker mu tega vojska ne bo dovolila. Vse skupaj se zdi predstava za otroke in naivne, pa je morda vendarle lahko tudi začetek novih nemirov v Boliviji in Latinski Ameriki.