AI: Vodilna farmacevtska podjetja spodbujajo krizo človekovih pravic

FOTO: Luis Acosta/AFP

FOTO: Con Chronis/AFP

Vodilna farmacevtska podjetja, ki so na čelu cepljenja proti covidu-19, spodbujajo krizo človekovih pravic brez primere, v danes objavljenem poročilu opozarja Amnesty International (AI). Krizo spodbujajo z zavračanjem tega, da bi se odpovedala pravicam intelektualne lastnine. Poleg tega večina ne daje prednosti dobavi cepiv revnejšim državam. Podjetja AstraZeneca, Pfizer, Biontech, Johnson & Johnson, Moderna in Novavax zavračajo sodelovanje v pobudah za povečanje svetovnih zalog cepiv z deljenjem znanja in tehnologij. Poleg tega nasprotujejo predlogom za začasno odpravo pravic intelektualne lastnine, v poročilu z naslovom Dvojni odmerek neenakosti: farmacevtska podjetja in kriza cepiv proti covidu-19 opozarja AI.»Cepljenje sveta je naša edina pot iz te krize. To bi moral biti čas, da se podjetja, ki so tako hitro razvila cepiva, pozdravlja kot junake. Namesto tega sta, na njihovo sramoto in našo skupno žalost, namerno blokiranje prenosa znanja (...) ter njihovi usmerjanje in poslovanje v korist bogatih držav ustvarili popolnoma predvidljivo in popolnoma uničujoče pomanjkanje cepiva za mnoge druge,« je opozorila generalna sekretarka AI. Od 5,76 milijarde porabljenih odmerkov po vsem svetu so jih le 0,3 odstotka razdelili v državah z nizkimi dohodki. Več kot 79 odstotkov pa so jih porabili v državah s srednje visokimi in visokimi dohodki, navaja AI. Kljub pozivom, naj dajo prednost mednarodni pobudi za pravično porazdelitev cepiv Covax, so nekatera od omenjenih podjetij nadaljevala povečevanje zalog cepiv za države, za katere je znano, da jih kopičijo.Panama bo od tega tedna ljudem z zmerno in hudo imunsko pomanjkljivostjo ponudila tretji odmerek cepiva proti covidu-19, je v torek po poročanju Reutersa dejal zdravstveni minister Luis Sucre. Odločitev sledi podobnim korakom drugih držav Latinske Amerike, kot sta Ekvador in Čile (pa tudi številnim evropskim državam), ki že dajejo poživitveni odmerek cepiva ogroženim skupinam ljudi, denimo tistim z imunsko pomanjkljivostjo ali starejšim. Med tistimi, ki so v prvi fazi panamskega načrta upravičeni do dodatnega cepljenja, so ljudje, ki se zdravijo zaradi raka in presaditev, pa tudi tisti, ki so v zadnjih dveh letih prejeli matične celice ali trpijo za napredovalo ali nezdravljeno okužbo s HIV. »Z dodatnim odmerkom želimo izboljšati imunski odziv« bolnikov z oslabljeno imunostjo, je dejal Sucre in pojasnil, da bo kampanja potekala v nacionalnih in regionalnih bolnišnicah v tej srednjeameriški državi s 4,2 milijona ljudi.Nova Zelandija je v skupnosti poročala o 23 novih primerih koronavirusa, pri čemer so bili vsi razen enega povezani z obstoječimi primeri v trenutnem izbruhu različice delta. Gre za rahel skok primerov, potem ko je država včeraj poročala o 14 novih primerih, poroča Guardian. Trenutno je sicer skupno aktivnih 1108 primerov okužbe. Zdravstveni delavci si prizadevajo, da bi našli povezavo s preostalimi primeri okužb. Od danes je sicer Auckland na tretji stopnji zaprtja, kar pomeni, da so se določeni ukrepi deloma sprostili in da lahko ljudje razširijo svoj mehurček druženj in naročijo hrano na dom. Generalni direktor za zdravje na Novi Zelandiji pa je včeraj dejal, da državi verjetno ne bo uspelo, da spet pride na nič primerov v skupnosti zaradi hitreje nalezljive različice virusa delta, navaja Reuters.Danes so iz avstralske zvezne države Viktorija poročali o porastu okužb z novim koronavirusom, medtem ko so se v Melbournu že tretji dan zapored zbrali protestniki proti omejitvam oziroma ukrepom za zajezitev širjenja koronavirusa. Med protesti so okrepili delo policije, ki poskuša razpršiti množice, poroča Reuters. Protestniki so se začeli zbirati v središču mesta v ločenih skupinah, ko je državni komisar policijeobljubil, da bo preprečil nasilne proteste, ni pa hotel razpravljati o načrtovanih ukrepih za nadzor nad nasiljem ali neposlušnim vedenjem. »Ne bom govoril o taktikah, ki jih bomo uporabili danes,« je dejal Patton na novinarski konferenci v Melbournu, glavnem mestu te zvezne države. »Želim, da protestniki ne vedo, kaj bomo storili in s kakšno zmogljivostjo se lahko soočijo.« Televizijski posnetki prikazujejo množice protestnikov, ki se sprehajajo po ulicah v različnih delih mesta, policija pa jih včasih preganja.V Melbournu je včeraj protestiralo več kot dva tisoč ljudi, med njimi so nekateri poškodovali tuje premoženje, blokirali prometno avtocesto in poškodovali policiste. Po navajanju Reutersa je bilo aretiranih več kot 60 ljudi. Protesti prihajajo po tem, ko so Sydney in Melbourne, največji avstralski mesti, ter prestolnica Canberra zaprti tri tedne, da bi s tem zajezili izbruh različice delta. V Melbournu imajo že šesti lockdown, kaj je največ med vsemi avstralskimi mesti od začetka pandemije. Britanski Guardian pa poroča, da je podpredsednik Viktorijepotrdil, da bo za vse učitelje v javnem osnovnošolskem in srednješolskem sistemu ter za zaposlene v predšolskem sistemu obvezno cepljenje.