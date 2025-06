V napadu blizu centra za razdeljevanje pomoči v Gazi ubitih več kot 20 ljudi

V izraelskem napadu v bližini centra za razdeljevanje humanitarne pomoči v Gazi je po navedbah tamkajšnje civilne zaščite danes umrlo 21 ljudi, okoli 150 je ranjenih, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kljub pozitivnim signalom glede premirja med Izraelom in Iranom, ki bi se lahko razširilo tudi na Gazo, miru tam še vedno ni.

Izraelska vojska je skupino ljudi, ki je čakala v bližini centra za razdeljevanje humanitarne pomoči, napadla s streli in tankovskimi izstrelki, je za AFP povedal tiskovni predstavnik civilne zaščite. V napadu je bilo po njegovih navedbah ubitih 21 ljudi, okoli 150 pa ranjenih.

Tiskovni predstavnik je še povedal, da je bilo v izraelskem zračnem napadu, ki je bil danes v jutranjih urah usmerjen na hišo v Gazi, ubitih pet ljudi, več pa jih je bilo ranjenih.

Po podatkih, ki jih je v soboto objavilo ministrstvo za zdravje na območju Gaze, je bilo od konca maja v izraelskem obstreljevanju ubitih najmanj 450 ljudi in skoraj 3500 je bilo ranjenih, medtem ko so želeli prevzeti pomoč.

Po navedbah reševalcev je bilo veliko teh žrtev v bližini lokacij, ki jih upravlja organizacija Gaza Humanitarian Foundation (GHF). Njeno delovanje v Gazi so zaznamovali kaotični prizori. Agencije Združenih narodov in večje humanitarne organizacije so zavrnile sodelovanje z njo, saj jih skrbi, da služi izraelskim ciljem.

Združenje družin izraelskih talcev je pozvalo k razširitvi premirja med Izraelom in Iranom na območje Gaze, kjer Hamas še vedno zadržuje 50 talcev, od katerih je menda 20 še živih. V izjavi so poudarili, da bi bilo nesprejemljivo, če Izrael ne bi izkoristil diplomatskega zagona za vrnitev vseh talcev. Opozicijski vodja Jair Lapid je pozval h koncu vojne tudi v Gazi in začetku obnove, poroča CNN.