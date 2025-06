Kaj bo glede Irana in ZDA storila Fifa?

Prihodnje svetovno prvenstvo v nogometu bodo gostile Kanada, Mehika in Združene države Amerike, kjer trenutno poteka klubsko svetovno prvenstvo. Toda eno leto pred tekmovanjem, se Svetovna nogometna zveza (Fifa) sooča z vprašanjem, kako ravnati z reprezentanco Irana, poroča Guardian.

ZDA so se z napadi na iranske jedrske objekte pridružile izraelskim napadom na Iran, ki je odgovoril z raketiranjem ameriških baz v Katarju in Iraku. Ameriški predsednik Donald Trump pa je nato sporočil, da bo med v naslednjih urah začelo veljati premirje med Iranom in Izraelom.

Fifini predpisi ne vključujejo določb, ki bi iranski reprezentanci onemogočile igranje v ZDA, a, kot piše Guardian, bi lahko bližnjevzhodna država vse svoje tekme odigrala v Mehiki, če bi dobila »posebno mesto v skupini A«. Tako bi Iran vse tekme skupinskega dela odigral v ameriški južni sosedi, v primeru uvrstitve v izločilne boje pa bi tudi tekmi šestnajstine in osmine finala odigral v Mehiki. Morebitne preostale tekme izločilnih bojev bi iranska reprezentanca odigrala v ZDA.

Športniki izvzeti iz prepovedi vstopa

V začetku junija je začela veljati tudi Trumpova prepoved vstopa za državljane Sudana, Mjanmara, Afganistana, Čada, Konga, Ekvatorialne Gvineje, Eritreje, Haitija, Jemna, Libije, Somalije in Irana. Vendar obstaja izjema za športnike in športne ekipe, ki nastopajo na večjih športnih dogodkih, kot so olimpijske igre ali svetovno prvenstvo. Od omenjenih držav je uvrstitev na svetovno prvenstvo uspela le iranski reprezentanci, ki bo nastopila na četrtem zaporednem svetovnem prvenstvu.

O dokončnem seznamu nastopajočih reprezentanc in sestavi žreba bosta na koncu odločila predsednik Fife Gianni Infantino in svet Fife, Guardian pa še navaja, da tudi organizacijski odbor Fifinih tekmovanj pričakuje, da bo lahko sodeloval pri odločanju. Odbor sestavljajo predstavniki iz ZDA, Kanade in Mehike, vodi pa ga predsednik Evropske nogometne zveze, Aleksander Čeferin.