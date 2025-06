Tragedija na jezeru Tahoe: šest mrtvih, dve osebi pogrešani

Na jezeru Tahoe, priljubljeni turistični destinaciji na meji med Kalifornijo in Nevado, se je v soboto popoldne zgodila huda nesreča – zaradi močnih vetrov in visokih valov se je prevrnil čoln, pri čemer je umrlo šest ljudi. Dve osebi sta preživeli in so ju podhlajeni in poškodovani prepeljali v bolnišnico, dve osebi pa še vedno pogrešajo, poroča ameriška obalna straža.

Po do zdaj znanih podatkih se je osemmetrski čoln znamke Chris-Craft ujel v neurje z vetrovi do 56 kilometrov na uro in valovi, visokimi tudi do poltretjega metra. Nesreča se je zgodila v bližini obale državnega parka DL Bliss, kjer potapljaška ekipa lokalnega šerifovega urada še vedno izvaja iskalno-reševalno akcijo. Identiteta žrtev za zdaj še ni bila razkrita.

Potapljaška ekipa šerifovega urada pregleduje območje, kjer se dno strmo spušča v globino. Slika je simbolična. FOTO: Stelios Misinas/Reuters

Klic v sili je bil sprejet okoli 15. ure po lokalnem času. Takrat je bilo po podatkih šerifovega urada v vodi deset oseb, razmere na jezeru pa so se zaradi nenadnega poslabšanja vremena hitro zaostrile. Temperature so v nekaj urah padle skoraj do ledišča, v gorovju Sierra, ki obkroža jezero, pa je začelo deževati in snežiti, poroča Reno Gazette Journal.

Na spletu objavljeni videoposnetki prikazujejo velike valove, ki silovito udarjajo čolne ob doke. Po navedbah lokalnih oblasti je bilo med neurjem poškodovanih več plovil, pri čemer obstaja tveganje za uhajanje nevarnih snovi v jezero.

V gorah nad jezerom Tahoe je med neurjem deževalo in snežilo. FOTO: Aldo Nicolai/Reuters

Jezero Tahoe je največje alpsko jezero v Severni Ameriki s povprečno globino 300 metrov. Po podatkih Univerze v Kaliforniji v Davisu se je nesreča zgodila v bližini skalnate znamenitosti Rooster Rock, kjer se podvodno dno strmo spusti v globino več kot 90 metrov, poroča San Francisco Chronicle.