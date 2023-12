V napadu na begunsko taborišče mrtvih najmanj 90 ljudi

Ministrstvo za zdravje, ki ga vodi Hamas, je sporočilo, da je v nedeljo v izraelskih zračnih napadih v begunskem taborišču Jabalia umrlo najmanj 90 ljudi. BBC poroča, da informacije ni mogoče objektivno preveriti.

Predstavniki izraelske vojske so medtem sporočili, da so vojaki odkrili največji Hamasov tunel v Gazi doslej. Od mejnega prehoda Erez med severno Gazo in Izraelom je oddaljen le 400 metrov. Fotograf agencije Afp, ki so mu omogočili vstop v tunel, je dejal, da je dovolj širok za vozilo.

BBC poroča, da naj bi gradnjo predora nadziral brat Hamasovega poveljnika, ki naj bi orkestriral oktobrski napad na Izrael. V tunelu so našli shranjene večje količine orožja. Tiskovni predstavnik izraelske vojske, podpolkovnik Richard Hect, je povedal, da je Hamas za gradnjo tunela namenil ogromna finančna sredstva. Projekt naj bi po njegovih besedah služil enemu samemu namenu: »Napadu na državo Izrael in njene prebivalce.« BBC poroča tudi o posnetkih brezpilotnih letal, ki jih je Hamas objavil konec oktobra in prikazujejo izraelske enote v bližini tunela v Erezu. Tedaj naj bi izraelski vojaki identificirali več teroristov, ki so zapuščali jašek predora.

Medtem je Izrael pod vse večjim pritiskom, naj se dogovori za osvoboditev talcev. Tri izraelske talce je v petek ubila izraelska vojska. Oblasti so nato priznale, da so z umorom treh moških, ki so v rokah držali belo zastavo, kršile vojaška pravila. Talci – stari so bili 28, 26 in 22 let – so bili ubiti, ker naj bi se eden od izraelskih vojakov počutil »ogroženega«. Moške je označil za »teroriste« in jih ustrelil. Dva sta umrla takoj, tretji pa se je ranjen zatekel v stavbo. Kasneje so tudi njega ubili, poroča BBC. Vojaki so nato preiskali stavbo in v njej na tkanini našli napise »SOS« ter »Na pomoč, 3 talci«.

Izraelski vojaki v tunelu, ki so ga odkrili pri mejnem prehodu Erez. FOTO: Amir Cohen/Reuters

Na območju Gaze naj bi bilo v ujetništvu še približno 120 talcev. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je zavrnil pozive in vztraja, da »mora Izrael še naprej izvajati pritisk na Hamas«.

Od 7. oktobra je bilo v Gazi ubitih več kot 18.000 ljudi, še več sto tisoč pa pregnanih z domov.

(Verbalni) pritiski mednarodne skupnosti so vedno glasnejši. V nedeljo je francoska zunanja ministrica Catherine Colonna obiskala Izrael in pozvala k takojšnjemu in trajnemu premierju. Njen izraelski kolega Eli Cohen je dejal, da bi bila prekinitev ognja napaka in to možnost opisal kot »darilo Hamasu«. Tudi Velika Britanija in Nemčija sta pozvali k prekinitvi ognja, a izpustili, da bi morala biti prekinitev »takojšnja«.