V napadu na železniško postajo najmanj 15 mrtvih, 50 ranjenih

V ruskem napadu na železniško postajo osrednji Ukrajini je bilo danes ubitih najmanj 15 ljudi, 50 pa jih je bilo ranjenih, je v video nagovoru na zasedanju Varnostnega sveta Združenih narodov dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Po njegovih besedah so na terenu že reševalci, vendar pa bi število mrtvih lahko še naraslo.

»Pravkar sem prejel informacije o ruskem raketnem napadu na železniško postajo v regiji Dnepropetrovsk (...). Najmanj 15 ljudi je bilo ubitih, okoli 50 pa ranjenih,« je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dejal Zelenski. Ruske rakete so po njegovih besedah zadele vagone na postaji Čaplino.

V regiji Dnepropetrovsk je bil danes v ruskem obstreljevanju po navedbah lokalnih oblasti ubit tudi 11-letni otrok. Ukrajinske oblasti pred tem danes poročale o napadih na več krajih po državi, med drugim v regiji Hmelnitski na zahodu in regiji Žitomir na severu.

Ukrajina je sicer danes, ko mineva šest mesecev od začetka ruske invazije na Ukrajino, obeležila 31. dan neodvisnosti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ob tem obljubil, da se bodo za zmago borili do konca in ne bodo popuščali. Izrazi podpore in čestitke Ukrajini so se vrstili z vsega sveta. Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg je ponovil prepričanje, da Rusija v vojni v Ukrajini ne sme zmagati.