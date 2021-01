V Nemčiji bodo prepovedali množično pobijanje moških piščancev

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Spol bodo ugotavljali že pri zarodkih v jajcu

Po letu 2022 bo Nemčija prva država na svetu, v kateri bo prepovedano množično pobijati enodnevne piščance moškega spola iz gospodarskih razlogov, poroča nemški Zeit. Dolgoletno nasprotovanje zaščitnikov živali takšni neusmiljeni praksi je končno obrodilo sadove in nemška vlada je potrdila osnutek zakona, ki bo rejcem kokoši nesnic z letom 2022 nalagal drugačen način selekcije piščancev po spolu.Ne samo v Nemčiji, ampak povsod po svetu je praksa v valilnicah kokoši nesnic zdaj enaka: zato, ker piščanci moškega spola ne ležejo jajc, niso pa tudi primerni za pitanje zaradi mesa, jih en dan stare odberejo, zadušijo in zmeljejo v hrano za živali. Nemški zaščitniki živali so zato tudi na podlagi nemške ustave, ki od leta 2002 vsebuje tudi načelo varovanja živali, že dolgo zahtevali konec takšnega početja in najprej jim je pred poldrugim letom pritrdilo nemško zvezno upravno sodišče. To je razsodilo, da »je življenje živali pomembnejše od gospodarskih interesov«. Toda začasno je dopustilo izjeme, saj takrat še ni bilo alternativne rešitve.Zdaj pa v Nemčiji že razvijajo tehnologijo ugotavljanja spola zarodka, ko je ta še v jajcu, in po letu 2022 bodo morali rejci kokoši v valilnicah selekcijo opraviti, še preden se bodo piščanci izvalili. Razvoj tehnologije je z več milijoni evrov sofinanciralo tudi nemško zvezno ministrstvo za kmetijstvo, trenutno pa je z njeno pomočjo mogoče določiti spol zarodka v jajcu med devetim in štirinajstim dnem od oploditve. Tehnologijo bodo razvijali še naprej, tako da bo v prihodnje mogoče spol določiti še bolj zgodaj, zato predlog zakona že predvideva, da rejci z letom 2024 zarodkov v jajcih ne bodo smeli več uničevati po šestem dnevu od oploditve.Nemška zvezna ministrica za kmetijstvoje pri tem dejala, da Nemčija kot prva na svetu ukinja takšno neetično prakso in da jim je s financiranjem razvoja alternativnih možnosti uspelo združiti varstvo živali in gospodarnost.