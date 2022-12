V Nemčiji razbili teroristično združbo, ki je načrtovala državni udar

V nadaljevanju preberite:

V Nemčiji so v obsežni raciji v 11 zveznih državah proti teroristični združbi, ki je načrtovala državni udar, prostost odvzeli 25 ljudem. Osumljenci so tako imenovani "državljani rajha", ki ne priznavajo demokratične Nemčije ter pripadniki združenja Querdenker, ki širijo različne teorije zarote. Med njimi so tudi nekdanja poslanka skrajno desne AfD in sodnica, aktivni pripadnik specialnih enot nemške vojske ter rezervisti in policisti. Po pojasnilih državnega tožilstva so imeli osumljenci načrte za napad že izdelane, sestajali in urili pa naj bi se od novembra lani.