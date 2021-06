V Nemčiji se vse bolj bojijo indijske različice

V nadaljevanju preberite:

V Nemčiji indijska različica virusa korone predstavlja že 15 odstotkov vseh okužb. Ker se bojijo, da bi turisti z dopusta v tujini s seboj prinesli tudi neželenega "slepega potnika", so s torkom ne seznam tveganih območij dodali tudi Portugalsko, kjer se različica pospešeno širi. To pomeni obvezno 14-dnevno karanteno po vrnitvi, tudi za polno cepljenje in prebolevnike. Hkrati se v Nemčiji bojijo, da se bo indijska različica jeseni pospešeno širila med mlajšimi, zato nekateri pozivajo k premisleku o cepljenju starih med 12. in 17. let.