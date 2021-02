V Nemčiji utegnejo kmalu prepovedati gradnjo enodružinskih hiš

V Nemčiji že zdaj omejujejo individualno gradnjo

Glede na statistične podatke smo Slovenci še veliko večji ljubitelji življenja v enodružinskih hišah kot Nemci. Po podatkih zadnjega popisa prebivalstva iz leta 2011 je bilo namreč kar 51 odstotkov naseljenih stanovanj v enostanovanjskih hišah, osem odstotkov jih je bilo v dvodružinskih hišah, 38 odstotkov vseh naseljenih stanovanj pa je bilo v tri- ali večstanovanjskih stavbah.

V hamburškem okrožju Hamburg Nord že eno leto velja prepoved gradnje novih enostanovanjskih hiš. Prepoved je uvedel politik iz stranke Zelenih, takoj ko je v začetku lanskega leta postal vodja urada tega okrožja, poroča nemški Welt. Toda to ni samo kaprica enega zagnanega zelenega politika, ampak se prepoved individualne gradnje utegne kmalu razširiti na vso Nemčijo, sprva na gosteje naseljena območja, pozneje tudi na podeželje, napovedujejo nemški mediji.Nemški Zeleni na področju stanovanjske gradnje in rabe prostora že dalj časa opozarjajo na neracionalnost individualne gradnje: enostanovanjske hiše po njihovem prepričanju zavzemajo preveč vedno bolj dragocenega in tudi vedno dražjega prostora, namenjenega gradnji, poleg tega so energetsko precej bolj potratne od večstanovanjskih stavb. Zato so v Hamburgu, kjer so v koaliciji s socialdemokratsko stranko SPD na oblasti, takšno politiko tudi že začeli uresničevati. In če na letošnjih jesenskih volitvah Zeleni in SPD dobijo več moči tudi na zvezni ravni, že napovedujejo obširnejše spremembe za vso Nemčijo.Sicer pa je že zdaj v Nemčiji čutiti nagnjenost k omejevanju individualne gradnje: V smeri spodbujanja racionalnejše rabe prostora gredo spremembe gradbene zakonodaje, zahteve po energetski učinkovitosti so vedno višje in gredo v škodo enodružinskim hišam, poleg tega so se gradbena zemljišča zaradi vedno večjega pomanjkanja zelo podražila in se tudi zato na njih veliko bolj izplača graditi večstanovanjske stavbe.Zeleni svojo željo po prepovedi individualne gradnje utemeljujejo s statističnimi podatki. Da so enodružinske hiše veliki požiralci prostora, dokazujejo s tem, da je 31 odstotkov vseh stanovanj v Nemčiji v enodružinskih hišah, zavzemajo pa kar 41 odstotkov pozidanih zemljišč. Pri večstanovanjskih stavbah je ravno obratno: v takšnih stavbah je 42 odstotkov vseh nemških stanovanj, zavzemajo pa le 33 odstotkov zazidanih površin. Glede energetske učinkovitosti pa je zgovoren podatek, da je povprečna letna poraba energije na kvadratni meter stanovanjske površine pri enodružinskih hišah za 15 kilovatnih ur višja od porabe energije v večstanovanjskih stavbah.Po anketah sodeč si sicer večina Nemcev še vedno želi bivati v enodružinskih hiši, zato je prepoved v Hamburgu in napoved o morebitni širitvi prepovedi na vso Nemčijo povzročila tudi veliko negodovanj in nasprotovanj. Na leto v Nemčiji še vedno zgradijo okrog 100.000 novih enodružinskih hiš.