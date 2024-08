V Nemčiji v napadu z nožem na festivalu več mrtvih

Na uličnem festivalu v nemškem mestu Solingen je v petek pozno zvečer prišlo do napada z nožem, v katerem so tri osebe umrle, štiri pa bile huje ranjene. Napadalec je na begu, policija je sprožila obsežno iskalno akcijo, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pojasnili predstavniki policije.

FOTO: Thilo Schmuelgen/Reuters

Napad se je zgodil na festivalu, ki sodi v okvir serije dogodkov v počastitev 650-obletnice zahodnonemškega mesta Solingen. Župan mesta Tim-Oliver Kurzbach je v izjavi, objavljeni na spletu, dejal, da je mesto v šoku in globokem žalovanju.