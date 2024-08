V Nemčiji ženska na avtobusu z nožem ranila šest ljudi

V nemškem mestu Siegen je ženska včeraj zvečer z nožem ranila šest ljudi, od tega so trije v smrtni nevarnosti. Policija je 32-letno osumljenko pridržala. Okoliščine še niso znane, a policija zaenkrat ne sumi, da je imelo nasilno dejanje politično ali versko ozadja, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Napad se je zgodil na posebni liniji avtobusa, ki je bil na poti na veselico. Na avtobusu je bilo v času napada več kot 40 ljudi. Ranjeni so stari od 16 do 30 let.

Policija okoliščine še preiskuje. Za zdaj ne sumi, da je imelo dejanje versko ali politično ozadja. Osumljenka je bila sicer policiji znana, po informacijah dpa pa naj bi trpela za motnjami v duševnem zdravju.

Oblasti v Siegnu na zahodu Nemčije so se kljub napadu odločile, da se veselica danes nadaljuje.

Incident spominja na napad v Solingenu pred enim tednom, ko je na proslavi ob 650. obletnici ustanovitve mesta moški mimoidoče napadel z nožem. Nato je v razburjenju in začetni paniki pobegnil. Umrli so trije ljudje, osem jih je bilo ranjenih. Domnevni storilec, sirski državljan, je v priporu.