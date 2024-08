Nemški policisti v mestu Moers ubili domnevnega napadalca z nožem

Nemški policisti so danes ubili domnevnega napadalca z nožem, ki naj bi v mestu Moers na zahodu države napadel več mimoidočih. 26-letnika je policija po prejemu obvestila izsledila in ustrelila, umrl je na kraju nesreče.

To je že drugi napad z nožem v Nemčiji v zadnjih dneh, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Policisti so bili popoldne obveščeni, da je moški v Moersu »napadel in grozil nekaj mimoidočim«. Ko so osumljenca izsledili, so ga ustrelili, pri tem pa je utrpel smrtonosne poškodbe, je navedla policija. Kot so dodali, ni bil poškodovan nihče drug, poroča AFP.

Napad v Moersu se je zgodil le nekaj dni potem, ko je mlajši moški, ki naj bi bil povezan z Islamsko državo, v mestu Solingen z nožem ubil tri ljudi, pet pa huje ranil. Solingen je od Moersa oddaljen le 45 kilometrov.

V napadu v Solingenu sta bila ubita moška, stara 67 in 57 let, ter 56-letna ženska. Napadalec je bil 26-letni sirski državljan, ki bi ga morali lani deportirati v Bolgarijo, saj so njegovo prošnjo za azil v Nemčiji zavrnili.