V novem ruskem obstreljevanju Hersona več mrtvih

V novem ruskem obstreljevanju mesta Herson na jugu Ukrajine je umrlo najmanj sedem ljudi, 58 je ranjenih, 18 od njih resno, so danes sporočili iz ukrajinskega predsedstva. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napade označil za teroristično dejanje, s katerim želi Rusija ustrahovati Ukrajince, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Herson. Zjutraj, v soboto, na predvečer božiča, v osrednjem delu mesta,« je Zelenski zapisal na Telegramu in k objavi priložil slike napada. »Toda to ni občutljiva vsebina, to je resnično življenje Ukrajine in Ukrajincev,« je dejal in dodal, da gre za teror oziroma »ubijanje zaradi ustrahovanja in užitka«.

Po zadnjih podatkih je umrlo najmanj sedem ljudi. FOTO: Dimitar Dilkoff/AFP

Namestnik vodje urada ukrajinskega predsednika Kirilo Timošenko je prav tako prek Telegrama delil novico o napadu. »Rusi so se ponovno zatekli k terorju in obstreljevali središče mesta,« je dejal.

Na dan, ko mineva deset mesecev od začetka invazije Ukrajine, so ruski izstrelki tako zadeli središče regionalne prestolnice in zanetili več požarov, ki so jih gasilci v roku 40 minut pogasili.

Mesto Herson, ki je imelo pred vojno približno 300.000 prebivalcev, je bilo do nedavnega pod nadzorom ruskih sil, ki so ga zasedle kmalu po začetku invazije. Te so se nato novembra ob napredovanju ukrajinske vojske iz mesta umaknile prek reke Dneper, pred tem pa so po navedbah ukrajinske strani uničili tamkajšnjo kritično infrastrukturo.

Veliko dela so imeli tudi gasilci. FOTO: Dimitar Dilkoff/AFP

Od umika je ruska vojska, ki še vedno nadzoruje levi breg Dnepra in večji del regije Herson, mesto večkrat obstreljevala.

Lokalne oblasti so navedle, da so ruske sile v petek s 74 izstrelki napadle del regije, ki je pod nadzorom ukrajinskih sil. V teh napadih je bilo ubitih pet ljudi, še 17 je bilo ranjenih, navaja AFP.