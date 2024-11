V Novem Sadu so se na prizorišču nesreče tisoči spominjali žrtev

V Novem Sadu se je v soboto zvečer več tisoč ljudi zbralo v bližini zrušenja betonskega nadstreška na železniški postaji in se s prižiganjem sveč poklonilo 14 smrtnim žrtvam petkove nesreče. Številni so ob izražanju jeze in nejevere zahtevali odgovornost pristojnih.

V bližini železniške postaje so meščani Novega Sada prižigali sveče in polagali rože, nekateri pa so v rokah držali bele liste z imeni žrtev. V zrušenju nadstreška je v petek umrlo 14 ljudi, še trije so bili huje ranjeni in so glede na zadnje podatke še vedno v kritičnem stanju, poroča spletni portal N1 Beograd.

Številni so ob izražanju jeze in nejevere zahtevali odgovornost pristojnih. FOTO: Nenad Mihajlovic/AFP

Podobna srečanja so se v soboto odvila tudi v več drugih mestih v Srbiji, kjer so ljudje ob poklanjanju žrtvam izražali tudi jezo nad tem, kar se je zgodilo, ter zahtevali, da krivci za tragedijo odgovarjajo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zaslišanje 20 ljudi

Notranji minister Ivica Dačić je sicer v soboto zagotovil, da so oblasti že začele ugotavljati odgovornost. Napovedal je zaslišanje 20 ljudi, vključno s pristojnimi na ministrstvu in v srbskih železnicah.

Osrednja železniška postaja v mestu je namreč prestala triletno prenovo, ki je bila končana julija. Srbske železnice vztrajajo, da zrušen nadstrešek ni bil vključen v dela. FOTO: Nenad Mihajlovic/AFP

Po poročanju srbskih medijev je policiji v Novem Sadu pozno v soboto v prisotnosti tožilca že dal izjavo minister za promet in infrastrukturo Goran Vesić. Kot je dejal, ministrstvo v celoti sodeluje s tožilstvom, da bi odkrili vzroke za tragedijo.

Osrednja železniška postaja v mestu je namreč prestala triletno prenovo, ki je bila končana julija. Srbske železnice vztrajajo, da zrušen nadstrešek ni bil vključen v dela.

V Srbiji je bilo v soboto žalovanje na državni ravni, medtem ko bo v Novem Sadu tridnevno žalovanje trajalo še do ponedeljka.