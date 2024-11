V zrušenju strehe na železniški postaji v Novem Sadu najmanj osem mrtvih

V nesreči na železniški postaji v Novem Sadu, kjer se je zrušil del strehe, je danes umrlo najmanj osem ljudi, je po poročanju portala N1 Srbija sporočil srbski notranji minister Ivica Dačić. Še najmanj 30 ljudi je ranjenih. Na kraju nesreče je več reševalnih vozil, gasilci pa še vedno rešujejo ljudi izpod ruševin.

Nesreča se je zgodila nekaj pred poldnevom, ko se je z zgradbe železniške postaje v Novem Sadu zrušila betonska nadstrešnica, so po poročanju Tanjuga sporočili iz podjetja Infrastruktura železnice Srbije.

Reševalci se trudijo rešiti še nekatere ujete. FOTO: Nenad Mihajlović/AFP

Na kraj nesreče so že prišli srbski premier Miloš Vučević, Dačić in župan Novega Sada Milan Đurić, še poroča Tanjug.

Več ljudi so morali odpeljati rešilci. FOTO: Nenad Mihajlović/AFP

»Izpod ruševin so potegnili osem trupel, dve osebi sta v bolnišnici, stanje ene osebe pa je zelo resno in so ji amputirali nogi,«je dejal Dačić. Med ujetimi v ruševinah je bilo tudi dekle, staro okoli 14 let, ki so jo reševalci že izvlekli izpod ruševin, eno osebo pa še rešujejo, poroča N1 Srbija.

Ogromna konstrukcija se je podrla. FOTO: Nenad Mihajlović/AFP

Dačić je še dejal, da v reševalni akciji sodeluje okoli 80 reševalcev in da bo trajala še nekaj ur. Župan Novega Sada pa je pojasnil, da je bilo v nesreči ranjenih več kot 30 ljudi.

Postaja v Novem Sadu. FOTO: Nenad Mihajlović/AFP

Srbski premier je današnji dan opisal kot grozljivo tragedijo in kot enega od najtežjih dni v zgodovini Novega Sada. Dodal je, da bo vztrajal pri tem, da najdejo odgovorne za nesrečo in tiste, ki bi morali opozoriti pristojne, da je nekatere stvari treba popraviti.