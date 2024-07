V okolici Šibenika in blizu Makarske še vedno gori, slišijo se eksplozije

Požar, ki je v okolici Šibenika izbruhnil včeraj, se še širi. Gasilci so se z njim borili vso noč, ogenj bi lahko prodrl v narodni park Krka, zvečer pa je zagorelo tudi v Tučepih blizu Makarske. Tam se je zaradi močnega vetra hitro razširil. Park Biokovo je že v ognjenih zubljih. Ogenj je zajel bližnji ranč, hrvaški mediji poročajo tudi o eksplozijah. Ni znano, ali je eksplodiralo vozilo ali orožje, shranjeno v hišah.

Tako se požar v Dalmaciji vidi iz zraka. FOTO: Hrvatska Udruga Kriznog Menadžmenta (HUKM)

V Tučepe, kjer je najhuje, sta izčrpanim gasilcem - 237 gasilcev s 55 gasilskimi vozili se od včeraj bori s požarom - danes prišla v pomoč tudi dva kanaderja. V gašenje požara v Tučepih so se poleg gasilcev iz splitsko-dalmatinske županije vključili tudi zagrebški gasilci. Ognjene zublje je bilo po navedbah Slobodne Dalmacije nocoj videti tudi iz Vele Luke in zahodnega dela otoka Korčula.

FOTO: Ivo Cagalj/ Pixsell

Ognjena črta je dolga štiri kilometre in se razteza od Čovića do Šimića, kjer je zdaj najhuje. Zgorelo je tudi območje, kjer se nahaja zipline, celoten odsek pod restavracijo "Veza", hiša v Sridi Selu in nekaj vozil.

Gasilci so dežurali tudi pred tučepsko cerkvijo sv. Nikole Tavelića, gori več kot 90 odstotkov oljčnikov in kmetijskih površin ter zanemarjenih zemljišč. Vile in hiše se sicer uspešno branijo, požar so ponoči gasili z vodo iz kopališča. Avtocesta proti Dubrovniku je odprta za promet, cesta Makarska-Vrgorac pa je zaprta. Marsikatera hiša je brez elektrike.

Za gasilce v Dalmaciji ni poFOTO: Ivo Cagalj/ Pixsell

Prvi požar je v torek zjutraj izbruhnil pri Skradinu blizu Šibenika. Doslej je zgorelo več sto hektarjev nizkega rastlinja in borovega gozda.

Hrvaška gasilska zveza je v torek zvečer sporočila, da bi se požar pri Skradinu lahko razširil proti Narodnemu parku Krka. Že ponoči je ogenj dosegel naselje Dubravice, ki je na pol poti od Skradina do parka.V boju z ognjem pri Skradinu pomagajo gasilci iz karlovške županije.

FOTO: Ivo Cagalj/ Pixsell

Požar gasi več kot sto gasilcev. Po besedah gasilskega poveljnika Šibensko-kninske županije je zanje največja ovira hribovit teren. K širjenju požara je pripomogla močna, sunkovita in orkanska burja, veter pa je spreminjal smer, kar je še oteževalo gašenje. Gost dim pa občasno onemogoča gašenje z letali.

Letala pomagajo tudi pri gašenju drugih požarov. Eden je v torek izbruhnil blizu Zadra in je pod nadzorom.