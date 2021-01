V Petrinji ugasnilo še eno življenje

Vas Gora blizu Petrinje. FOTO: Denis Lovrović/AFP



Tla se še vedno tresejo

V Petrinji, kjer so se tla v minulih dneh pogosto stresla, se je zgodila huda nesreča s smrtnim izidom. Potem ko je torkov rušilni potres zahteval sedem življenj, se je po navedbah hrvaških medijev ob današnjem padcu s strehe smrtno ponesrečil prostovoljec, ki je pomagal pri odpravljanju posledic torkovega rušilnega potresa.Nesreča se je zgodila okrog 10. ure dopoldne; reševalci so ponesrečenega prostovoljca oživljali, a mu življenja niso mogli rešiti. Po navedbah hrvaškega Indexa je bil prostovoljec star 57-let.V Petrinji namreč danes močno dežuje, strehe so mokre. Celo gasilci, ki so takšnega dela vajeni, imajo težave. Tako iz sisaško-moslavške županije danes poročajo o še dveh poškodovanih gasilcih, ki sta v teh težkih razmerah delala na poškodovanih objektih. Skupno so med gasilci doslej našteli šest poškodovanih.Trenutno gasilci odstranjujejo poškodovane dimnike in strešnike ter sanirajo strehe, prav tako izvajajo varovanje nevarnih območij. Samo v soboto je poleg vseh razpoložljivih enot sisaško-moslavške županije pri delu sodelovalo še 488 gasilcev s 122 gasilskimi vozili iz 17 gasilskih enot iz drugih okrožij in državnih gasilskih enot.Zaradi izjemno težkih delovnih pogojev je hrvaška gasilska zveza gasilcem zagotovila tudi psihološko podporo na terenu, je pojasnil glavni gasilski poveljnikSanacija posledic potresa se nadaljuje tudi v sosednjih okrožjih. Samo na območju Zagreba so tamkajšnji gasilci v soboto opravili 80 intervencij, skupno doslej že več kot 500.Območje hrvaške Petrinje je sicer od ponedeljka streslo že okoli 400 potresov. Najhujši je bil potres v torek ob 12.19, ki je dosegel magnitudo 6,2. Tla se po podatkih Evropsko-sredozemskega seizmološkega centra (EMSC) tresejo tudi danes, najmočnejši sunek je okoli ene ure zjutraj dosegel magnitudo 2,9, še več pa jih je preseglo magnitudo 2,0.