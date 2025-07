V Potočarih poklon žrtvam genocida v Srebrenici

V spominskem centru v Potočarih se bodo danes na spominski slovesnosti ob 30. obletnici genocida v Srebrenici poklonili več kot 8000 bošnjaškim žrtvam, ki so jih julija 1995 ubile sile bosanskih Srbov. Slovesnosti in pokopa posmrtnih ostankov sedmih žrtev se bo udeležilo več tisoč ljudi, med njimi slovenska predsednica Nataša Pirc Musar.

V Potočarih blizu Srebrenice, kjer je v spominskem centru pokopanih 6765 od skupno 8372 bošnjaških žrtev pokola vojske bosanskih Srbov, danes pričakujejo več tisoč svojcev žrtev in drugih žalujočih ter najvišje predstavnike držav, EU in ZN. Iz Slovenije se bo te osrednje komemoracije udeležil tudi mufti Islamske skupnosti v Sloveniji Nevzet Porić.

Ob tej priložnosti bodo v spominskem centru pokopali tudi posmrtne ostanke sedmih žrtev - med drugim dveh 19-letnikov in ženske, ki bo s 67 leti najstarejša danes pokopana žrtev. Udeležence so pozvali, naj pridejo oblečeni v bele majice, ženske pa še z belimi rutami ter tako svetu pokažejo, da so bile v genocidu ubite nedolžne žrtve.

Ob tej priložnosti bodo v spominskem centru pokopali tudi posmrtne ostanke sedmih žrtev. FOTO: Elvis Barukčić/Afp

Osrednja spominska slovesnost in verski obred s pokopom tako kot vsako leto potekata na dan, ko so enote vojske Republike Srbske pod poveljstvom Ratka Mladića 11. julija 1995 zavzele Srebrenico, ki je bila takrat varovano območje Združenih narodov, in začele množične poboje Bošnjakov. Do 19. julija so jih pobile več kot 8000, večinoma moških in dečkov, okoli 25.000 žensk, otrok in starejših oseb pa so z avtobusi in tovornjaki prepeljali na območje pod nadzorom vojske BiH.

Danes se žrtev genocida spominjamo tudi v Evropi z evropskim dnevom spomina, v svetu pa z lani razglašenim mednarodnim dnevom spomina na genocid v Srebrenici. Dan žalosti je danes v Federaciji BiH, v drugi entiteti BiH Republiki Srbski, kjer leži Srebrenica, pa ne, saj oblasti v Banjaluki tako kot v Beogradu srebreniškega genocida ne priznavajo.