V požaru pri Splitu obranili hiše pred ognjem

Na območju Žrnovnice pri Splitu so se hrvaški gasilci vso noč spopadali z obsežnim požarom. Požar je v ponedeljek povzročil udar strele, naslednji dan pa se je razširil zaradi burje. Ogenj je zvečer dosegel hiše, a so jih uspešno obranili. Na pomoč pri gašenju sta davi prišla tudi kanaderja.

Požar pri Splitu je ogrožal hiše. FOTO: Gasilska brigada mesta Split

Danes je na terenu 294 gasilcev s 86 gasilskimi vozili, v gašenje pa sta se že vključila kanaderja, so sporočili s Hrvaške gasilske zveze (HVZ). Dodali so, da so razmere danes boljše, vendar je požar še vedno aktiven.

Glavni gasilski poveljnik Slavko Tucaković je medtem pojasnil, da je za gasilci težka noč, a jim je uspelo obraniti vse objekte. Povedal je še, da trenutno ni odprtega ognja in da sanirajo pogorele dele.

Požar je po navedbah HVZ doslej zajel okoli 700 hektarov trave, nizkega rastja in gozda. Pri gašenju so sodelovali štirje kanaderji in air tractor ter 246 gasilcev z 71 gasilskimi vozili. Dva gasilca sta se med gašenjem lažje poškodovala.