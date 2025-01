V Srbiji je davi v požaru v domu starejših umrlo najmanj osem ljudi, več jih je poškodovanih. Požar je izbruhnil v kraju Veliki Borak, nekaj deset kilometrov južno od Beograda, gasilci pa so ga že uspeli pogasiti, poročajo srbski mediji.

V požaru je po zadnjih podatkih umrlo osem ljudi, sedem jih je bilo ranjenih, 13 pa so jih uspeli rešiti. V domu je bilo po besedah predstavnika srbskega notranjega ministrstva Luke Čaušića nastanjenih 30 ljudi.

Vzrok požara, ki je izbruhnil okrog 3.30, še ni znan.

Po prvih podatkih obstajajo znaki, da je bil požar podtaknjen, je za srbsko javno radiotelevizijo RTS povedal minister za delo, zaposlovanje, veterane in socialne zadeve Nemanja Starović. Poudaril je, da je imel dom vsa potrebna dovoljenja in je izpolnjeval vse protipožarne zahteve.

Višje državno tožilstvo v Beogradu je pozneje sporočilo, da so aretirali tri ljudi, osumljene, da so v zvezi s požarom zagrešili hudo kaznivo dejanje zoper javno varnost, za kar jim grozi zaporna kazen od dveh do 12 let. Osumljenci bodo zaslišani v roku 48 ur.

Tožilstvo je dodalo, da se preiskava okoliščin požara nadaljuje. Obstajajo tudi razlogi za sum, da je požar povzročil eden od stanovalcev doma, poroča portal N1 Srbija.