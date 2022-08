V primeru Matijanić je zdravstvo zatajilo

V 51. letu starosti je umrl ugledni splitski novinar, eden najboljših hrvaških raziskovalnih novinarjev in analitikov Vladimir Matijanić. Diagnoza: covid.

Partnerka Andrea Topić, ki je tako kot Matijanić delala kot novinarka na Indexu, je na Facebooku objavila podrobnosti njegove prezgodnje smrti. »Ker bi tudi sam želel, da ljudje izvedo, kako se je zgodilo,« je dodala.

Matijanič, ki je imel Sjögrenov sindrom, bil pljučni bolnik, imel naj bi tudi dve avtoimuni bolezni, zaradi česar se ni mogel cepiti proti covidu, je umrl 5. avgusta, po eni uri oživljanja, in po nekaj dneh agonije, v katerih so ga svojci zaman vodili k zdravnikom, jih prepričevali in prosili, naj ga vzamejo v bolnišnico in mu vendar predpišejo zdravilo.

Da je Matijanić pozitiven na covid, je test pokazal 2. avgusta, 5. avgusta ni mogel več ne jesti ne piti, sam tudi stati ni mogel več, težko je dihal, ekipa nujne pomoči, ki je ob prvem prihodu ocenila, da gre le za normalne simptome covida in naj veliko pije ter je slane palčke, mu v drugo ni mogla več pomagati …

Nagradi bi sledilo sodišče, če …

V bogati novinarski karieri je Matijanić, kot so zapisali njegovi novinarski kolegi, razkril številne afere, ki so jih lahko spremljali tako bralci Svobodne Dalmacije in Feral Tribuna, kot tudi Indexa, za katerega je pisal nazadnje.

Zaradi razkritij o problematičnem doktoratu, s katerim se je ponašal član HDZ Vice Mihanović in serije člankov na to temo na Indexu je Matijanić prvič v karieri prejel tudi nagrado - novinarsko nagrado Marije Jurić Zagorke za internetno novinarstvo. »Zdaj sem dobil nagrado, toda čez tri mesece grem zaradi vseh teh prispevkov na sodišče, saj me gospod doktor toži,« je na podelitvi povedal Matijanić.

»Zakaj ga niso odpeljali v bolnišnico, ko pa smo jih za to prosili ves dan? Zakaj mu niso dali zdravila? Zakaj družinska zdravnica ne dela oziroma nima zamenjave na dan državnosti?« se sprašuje Topićeva