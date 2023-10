V prvič po 30 letih misija ZN v Gorskem Karabahu

V Gorski Karabah je danes prvič po 30 letih prispela misija Združenih narodov. Z območja je sicer po azerbajdžanskem prevzemu nadzora nad njim zbežalo že skoraj vse armensko prebivalstvo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tiskovni predstavnik azerbajdžanskega predsednika je za AFP povedal, da je misija ZN danes zjutraj prispela v Gorski Karabah.

Misija naj bi imela humanitarno vlogo. »Azerbajdžanska vlada in ZN sta se dogovorila o misiji v regiji,« je v soboto povedal tiskovni predstavnik generalnega sekretarja ZN Stephane Dujarric. Pojasnil je, da ZN zaradi »zelo zapletenih in občutljivih geopolitičnih razmer« približno 30 let niso imeli dostopa do regije. »Zato je zelo pomembno, da bomo lahko prišli tja,« je poudaril in dodal, da bo misija z več kot desetimi člani v regijo prišla po zraku iz Azerbajdžana.

Francija se je sicer pritožila, da je Azerbajdžan privolil v prihod humanitarne misije ZN šele, ko je večina prebivalstva že zapustila območje.

Več kot sto tisoč prisilno razseljenih oseb

Po navedbah tiskovne predstavnice armenske vlade je do danes zjutraj v Armenijo prispelo 100.483 »prisilno razseljenih oseb«.

Pred azerbajdžansko vojaško operacijo minuli teden naj bi v Gorskem Karabahu živelo okoli 130.000 ljudi, med njimi 120.000 etničnih Armencev.

V Armeniji je danes dan molitve za regijo. Zvonovi so zadoneli v cerkvah po vsej državi, vodja armenske apostolske cerkve Karekin II. pa je vodil mašo na prostem pri glavni katedrali nedaleč od prestolnice Erevan. Obreda se je udeležilo več sto ljudi. »Danes se piše eno najbolj tragičnih poglavij armenske zgodovine,« je za AFP povedala ena od udeleženk.

Južnokavkaška pokrajina Gorski Karabah je mednarodno priznana kot del Azerbajdžana, vendar so v njej živeli večinoma Armenci. V 90. letih prejšnjega stoletja in leta 2020 sta se Armenija in Azerbajdžan zaradi nje zapletla tudi v dve vojni.

Armenski separatisti v Gorskem Karabahu so po kratki operaciji azerbajdžanske vojske sredi prejšnjega tedna položili orožje in privolili v pogovore o reintegraciji. Po podatkih armenskih virov je v operaciji umrlo več kot 200 ljudi, več kot 400 je bilo ranjenih.