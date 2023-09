Gorski Karabah zapustila že četrtina prebivalstva

Po podatkih armenske vlade je že četrtina prebivalcev Gorskega Karabaha pred integracijo nekdanje mednarodno nepriznane republike Acah v Azerbajdžan pobegnilo v Armenijo. Preostali v dolgih kolonah vozil zapuščajo regijo, ki bo v kratkem verjetno ostala povsem brez staroselskih prebivalcev. Močno je naraslo tudi število žrtev eksplozije v glavnem mestu te poražene kavkaške regije.

Po podatkih urada varuha človekovih pravic v Karabahu je število smrtnih žrtev eksplozije v skladišču goriva v Gorskem Karabahu naraslo na 68, 105 ljudi pogrešajo, skoraj 300 je bilo ranjenih. Zaradi Azerbajdžanske blokade v Gorskem Karabahu primanjkuje zdravil, reševanje pa je še otežila neprevoznost cest, ki so polne beguncev.

Edina cesta v Armenijo je že več dni polna beguncev. FOTO: David Ghahramanyan/Reuters

Odkar je Azerbajdžan za begunce v nedeljo, po desetmesečni popolni blokadi, odprl edino cesto, ki to armensko enklavo povezuje z Armenijo, je v to državo prispelo že 28.000 ljudi. Blokada je povzročila hudo pomanjkanje hrane, zdravil in goriva. Mnogi pričakujejo, da bodo zdaj že nekdanjo Republiko Arcah zapustili skoraj vsi njeni prebivalci. Azerbajdžan se je sicer zavezal, da bo ob integraciji Gorskega Karabaha spoštoval pravice Armencev, vendar prebivalci tem obljubam večinoma ne verjamejo ali pa nočejo postati del tuje države, ki bo razgradila njihove institucije in katere jezika ne govorijo.

Zgodovina nasilja

Gorski Karabah, kavkaška regija, ki jo od davnine naseljujejo pretežno Armenci, a leži na območju, ki pripada Azerbajdžanu, je bil že v začetku 20. stoletja jabolko spora med Armenijo in Azerbajdžanom. Razmere je umirila Sovjetska zveza, znotraj katere je imel Gorski Karabah status avtonomne regije v Azerbajdžanu. Po razpadu Sovjetske zveze je izbruhnila šest let trajajoča vojna, ki se je končala leta 1994, ko je regija prešla pod nadzor etničnih Armencev. Regijo je takrat zapustila večina tam živeče azerbajdžanske manjšine.

V drugi vojni leta 2020 je Azerbajdžan zavzel dele Gorskega Karabaha in si v celoti povrnil okoliško ozemlje. Po vojni je Rusija v regijo poslala mirovne sile, vendar je ruski vpliv v regiji med vojno v Ukrajini upadel, kar je opogumilo Azerbajdžan in njegovo glavno zaveznico Turčijo. V bliskovitem napadu 19. septembra so Azerbajdžanske sile v enem dnevu porazile enote separatistične republike.