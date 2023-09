Pahor za dialog s Pekingom in balkansko gospodarsko skupnost

V nadaljevanju preberite:

Prejšnji slovenski predsednik Borut Pahor je med tistimi, ki menijo, da sta multilateralizem in OZN pomembnejša kot kdaj prej. »Moramo res čakati na novo veliko vojno, ki bi prinesla nova razmerja in na novo uredila instrumente za zavarovanje miru? Neodgovorno bi bilo skleniti, da smo nemočni, in čakati, da se s silo rešijo veliki problemi na svetu. Politika preprosto nima moralne pravice, da ugotovi, da je nemočna.«