V rojstnem kraju Jezusa brez božiča, Izrael še naprej ubija Palestince

V Betlehemu, ki velja za rojstni kraj Jezusa Kristusa, so se tudi letos odpovedali večjim božičnim proslavam in praznični okrasitvi zaradi vojne v Gazi. Palestinska enklava je tudi danes tarča izraelskih napadov, tamkajšnje oblasti pa poročajo o več smrtnih žrtvah.

V Betlehemu na zasedenem Zahodnem bregu se je danes zbralo le nekaj sto ljudi, kar je bistveno manj v primerjavi z množicami turistov in romarjev v letih pred vojno v Gazi. Jutranjo tišino na trgu Manger je prekinila skupina skavtov, ki je s transparenti opozarjala, da se njihovi otroci v prazničnih časih želijo igrati in smejati.

Na trgu bi sicer po tradiciji moralo sijati veliko božično drevo, vendar so se lokalne oblasti že drugo leto zapored odpovedale praznični okrasitvi. »Letos smo omejili naše veselje,« je dejal betlehemski župan Anton Salman.

Najvišji predstavnik rimskokatoliške cerkve na Bližnjem vzhodu, kardinal Pierbattista Pizzaballa, je med polnočno mašo v Betlehemu izrazil solidarnost s Palestinci v Gazi, poroča nemška tiskovna agencija dpa. »Vi ste resnično vidno znamenje upanja sredi katastrofe popolnega uničenja, ki vas obdaja,« je dejal.

Latinski patriarh Jeruzalema Pierbattista Pizzaballa deli obhajilo med božično polnočno mašo v katoliški cerkvi svete Katarine v svetopisemskem mestu Betlehem na okupiranem Zahodnem bregu. FOTO: Alaa Badarneh/AFP

Pizzaballa je pred božičem obiskal Gazo in daroval mašo v krščanski skupnosti župnije Svete družine v mestu Gaza. Opozoril je, da je v palestinski enklavi videl uničenje, revščino in katastrofo. »Videl pa sem tudi življenje - ne obupajo. Zato tudi vi ne smete obupati. Nikoli,« je še dodal.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu se je kristjanom po vsem svetu zahvalil, da podpirajo izraelski boj proti t. i. osi zla. Izraelska vojska je medtem ponoči in danes nadaljevala napade na Gazo.

Oče Gabriel Romanelli, župnik rimskokatoliške cerkve Svete družine, med mašo na božični večer v cerkvi v soseski Zaytoun v mestu Gaza. FOTO: Omar Al-qattaa/AFP

Najmanj deset ljudi je bilo ubitih v napadu na mesto Han Junis, o dveh smrtnih žrtvah poročajo iz begunskega taborišča Nuseirat, še ena oseba pa je bila ubita v napadu na Deir el Balah, navaja katarska televizija Al Jazeera.

Kljub napadom se je več sto kristjanov zbralo v cerkvi svetega Porfirija v mestu Gaza, kjer so molili za konec vojne. »Ta božič nosi vonj po smrti in uničenju. Ni veselja, ni prazničnega duha. Ne vemo niti, kdo bo preživel do naslednjega praznika,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal eden od vernikov, ki že več tednov išče zatočišče v cerkvi.