V ruskem napadu na Odeso več žrtev

V ruskem napadu z brezpilotnimi letali sta bili davi v Odesi na jugu Ukrajine ubiti najmanj dve osebi, 15 ljudi je ranjenih, so sporočile ukrajinske oblasti. V napadu so bile poškodovane šola in več stanovanjskih stavb, v več delih mesta so izbruhnili požari, poročajo tuje tiskovne agencije.

Rusija je ponoči z brezpilotnimi letali napadla tudi mesto Harkov na vzhodu Ukrajine, v mestu Sumi blizu meje z Rusijo pa so ruske sile napadle industrijski objekt.

Opozorila pred zračnimi napadi so davi sprožili v več ukrajinskih mestih, med drugim v Kijevu, Harkovu, Černigovu, Donetsku, Dnipropetrovsku in Zaporožju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

FOTO: Nina Liashonok/Reuters

V napadu na Odeso je bilo poškodovanih več stanovanjskih stavb, šola, trgovina in avtomobili, je na Telegramu sporočil guverner regije Oleg Kiper. Iz ene od stavb so evakuirali več kot 200 ljudi. V delih mesta so izbruhnili požari, je dodal.

FOTO: Nina Liashonok/Reuters

Svetovalec ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega Andrij Jermak je v odzivu na nove ruske napade pozval k popolni prekinitvi ognja. »Za to si moramo prizadevati skupaj z ZDA,« je zapisal na Telegramu, potem ko sta Ukrajina in ZDA v sredo zvečer podpisali dogovor o redkih zemljah, ki ga je administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa označila za novo obliko zaveze ZDA Kijevu po koncu vojaške pomoči, poroča AFP.