Med ameriškim žuganjem s končanjem pomoči je Ukrajina podpisala dogovor o skupnem izkoriščanju naravnih bogastev. Pod taktirko republikanskega predsednika Donalda Trumpa ter prek investicijskega sklada ZDA in Ukrajine za obnovo bodo imeli Američani privilegiran dostop do ukrajinskih zalog aluminija, grafita in drugih naravnih bogastev, da bi tako dobili nazaj del vojaške in gospodarske pomoči po ruskem napadu februarja 2022.

Ameriški politični vrhovi so v minulih dneh namigovali na skorajšnji umik iz diplomatskih prizadevanj za premirje med Kijevom in Moskvo, tudi zato, ker ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ni hotel pristati na legitimiziranje ruske aneksije Krima. Polotok z rusko vojaško bazo je predsednik Vladimir Putin ukazal zavzeti že leta 2014 in Trump za ta udarec evropskemu in svetovnemu miru raje obtožuje demokratskega predsednika Baracka Obama. Za napad na vso vzhodnoevropsko državo obtožuje predhodnika Joeja Bidna, sam naj bi poskušal le preprečiti klanje na frontah.

Z ameriške strani je dogovor podpisal finančni minister Scott Bessent. Foto: Leah Millis/Reuters

Zelenski je še konec februarja v Beli hiši glasno ugovarjal ameriškemu popuščanju Rusiji, ki naj bi jo Trump poskušal odtrgati od Kitajske. In res je ameriški predsednik v nekem trenutku Ukrajino obtoževal celo za vojno, v kateri je sama največja žrtev. Ukrajinsko vodstvo pa je medtem najbrž spoznalo, da evropske države ne morejo nadomestiti ameriške vojaške in druge pomoči. Ob resni nevarnosti popolnega ameriškega umika je dogovor o ameriškem deležu pri izkoriščanju ukrajinskih naravnih bogastev videti cenejši od morebitnega ruskega zavzema vse Ukrajine, če bi Američani res končali s svojo pomočjo.

Ukrajina pod Trumpom nima upanja na sprejem v zahodno vojaško zvezo Nato, bodo ameriški gospodarski interesi dovolj veliko zagotovilo za prihodnjo varnost vsaj tistih predelov, ki jih Rusija ni okupirala? V Kijevu računajo, da bo dogovor privabil globalno investiranje v njihovo državo, kar bi lahko olajšalo obnovo.

Ruski predsednik Vladimir Putin. Foto: Alexander Kazakov Via Reuters

Dogovor sta v Washingtonu podpisala ukrajinska gospodarska ministrica Julija Sviridenko in ameriški finančni minister Scott Bessent. Ukrajinska ministrica je na x-u ocenila, da bodo ZDA morda pomagale tudi pri zračni obrambi njene države, skupni sklad za izkoriščanje naravnih bogastev in druge zadeve pa mora najprej potrditi ukrajinski parlament.

V Kijevu upajo, da so v Washington spregledali neiskrenost ruskega predsednika Putina, ki še naprej dovoljuje napade na civilne in druge cilje v Ukrajini. Trump je na svojem družbenem omrežju že omenjal možnost sekundarnih sankcij do vseh držav, ki kupujejo ruski plin, pa tudi bančne ukrepe. »Preveč ljudi umira!« Trump in Zelenski sta se pogovarjala med pogrebnimi slovesnostmi za papeža Frančiška v Vatikanu.