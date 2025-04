EU se spet ukvarja s tem, kako bi lahko bolj pritegnila Turčijo

V nadaljevanju preberite:

Čeprav v Bruslju ponavljajo, da je v času geopolitičnega potresa širitev dobila zagon, jo v praksi spremljajo številne težave: notranji razvoj v kandidatkah, dvostranske blokade in institucionalna nepripravljenost EU na vstop novih držav. Po začetku ruske invazije v Ukrajino je širitev spet bolj v ospredju pozornosti. A kdaj bi lahko vstopila prva nova članica, je še negotovo.

Albanija si je postavila za cilj vstop v EU do leta 2030. Bosna in Hercegovina ostaja ujetnica notranje institucionalne in politične krize. Črna gora je med balkanskimi državami favoritka za vstop. Kosovo ostaja zgolj potencialni kandidat za članstvo v EU. Severna Makedonija je uradna kandidatka za članstvo že od daljnega leta 2005. Srbija je v zadnjih letih izgubila zagon na evropski poti.

V času Donalda Trumpa se je EU spet intenzivneje ukvarjala z vprašanjem, kako bi lahko bolj pritegnila Turčijo k sebi. Islandija in Norveška sta vključeni v notranji trg EU v okviru Evropskega gospodarskega prostora (EGP), a v času Donalda Trumpa si vse bolj prizadevata za nadgradnjo odnosov z Brusljem.