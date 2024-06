V ruskem napadu z droni na Dnipro ranjenih več ljudi, med njimi tudi dojenček

V ruskem napadu z raketami in droni na ukrajinsko mesto Dnipro je bilo ranjenih najmanj sedem ljudi, med njimi tudi enomesečni dojenček, so danes sporočile lokalne oblasti. V napadu je bilo poškodovanih več stavb in avtomobilov, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Po navedbah ukrajinskih letalskih sil je Rusija proti mestu Dnipro izstrelila dve balistični raketi iskander in štiri brezpilotne letalnike. Vse ruske izstrelke pa je zračna obramba sestrelila.

Ostanki sestreljenih raket so padli na stanovanjsko sosesko, pri čemer je bilo ranjenih več ljudi, je sporočil guverner regije Dnipropetrovsk Sergij Lisak. V eksploziji in požaru, ki je sledil, je bilo poškodovanih več stavb in 15 avtomobilov, navaja portal ukrajinske tiskovne agencije Ukrinform.

Kot je še dodal Lisak, so ruske sile ponoči z droni napadle tudi mesto Nikopol. Napadi niso terjali žrtev.