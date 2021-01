V Šanghaju prepovedali prodajo plastičnih vrečk

Šanghaj je z novim letom popolnoma prepovedal prodajo plastičnih vrečk, tudi biorazgradljivih. FOTO: Jon Nazca/Reuters

Šanghaj je z novim letom popolnoma prepovedal prodajo plastičnih vrečk, tudi biorazgradljivih. Vse trgovine so morale prenehati prodajati takšne vrečke ali jih strankam ponujati brezplačno. Prav tako dostavne službe ne smejo več uporabljati plastičnih vrečk in embalaže za shranjevanje in transport hrane in pijače.Z novim letom je v Šanghaju prepovedana tudi uporaba plastičnih slamic v restavracijah in pri dostavi, poročajo tuje tiskovne agencije. Ob dostavi hrane in pijače bo lahko plastičen le še pokrov na embalaži, v kateri je shranjena hrana.Številne šanghajske trgovine so prodajo plastičnih vrečk omejevale že v minulih letih. Mestna uprava je leta 2008 sprejela načrt, s katerim so postopoma omejevali njihovo uporabo in prodajo, mestne oblasti pa spodbujajo uporabo papirnatih vrečk oziroma vrečk iz drugih materialov za večkratno uporabo.Do konca leta 2021 bodo plastične vrečke prepovedali v šanghajskih hotelih, v prihodnjih letih pa bodo plastično embalažo ukinili še pri poštnih storitvah.