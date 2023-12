Med zadetimi objekti tudi izobraževalne ustanove in porodnišnica

Rusija je ponoči izvedla največji napad iz zraka od začetka vojne pred skoraj dvema letoma, je danes dejal vrhovni poveljnik ukrajinske vojske Valerij Zalužni. Zračna obramba je prestregla 70 odstotkov izstrelkov, po zadnjih podatkih je bilo ubitih najmanj 16 ljudi. Po navedbah Zalužnega so ruske sile nad Ukrajino iz več smeri izstrelile 122 raket in 36 dronov kamikaz.

Med cilji ruskih napadov so bili industrijska in vojaška poslopja ter ključna infrastruktura, je po telegramu še sporočil prvi mož ukrajinskih oboroženih sil.

V napadu, ki je trajal več ur, so ruske sile uporabile balistične in manevrirne rakete, drone in strateške bombnike. Kot je navedel Zalužni, so ruska bojna letala zadnje napade izvedla ob 6.30 po lokalnem času, na svoji spletni strani poroča ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform.

Po napadih, ki so po zadnjih podatkih doslej zahtevali 16 smrtnih žrtev, še najmanj 97 ljudi pa je ranjenih, se je oglasil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in sporočil, da so med zadetimi objekti tudi izobraževalne ustanove, večnadstropni stanovanjski objekti, nakupovalno središče in porodnišnica.

Gasilec med gašenjem stavbe, ki je zagorela po raketnem napadu. FOTO: Valentin Ogirenko/Reuters

Ukrajina poskuša okrepiti protizračno obrambo

Tiskovni predstavnik zračnih sil Jurij Ihnat je za ukrajinsko televizijo izjavil, da ruske sile Ukrajino napadajo s skoraj vsemi vrstami raket in letal. »Na naših monitorjih že dolgo nismo videli toliko rdečih tarč sovražnika,« je dejal. Po vsej državi so se oglasili alarmi zaradi nevarnosti zračnih napadov. O obstreljevanju in škodi so poročali iz Harkova, Lvova, Dnipra in prestolnice Kijev. Po poročanju medijev so eksplozije odjeknile tudi v Odesi na jugu in Zaporožju na jugozahodu države.

Guverner osrednje regije Dnipropetrovsk Sergij Lisak je povedal, da so bili v regiji ubiti štirje ljudje, 15 pa je ranjenih. Iz Kijeva in Odese so poročali o po dveh mrtvih, o po enem pa iz Harkova in Lvova. Bojijo se, da bo žrtev še več.

Vodja kabineta ukrajinskega predsednika Andrij Jermak je na telegramu poudaril, da si Ukrajina prizadeva okrepiti protizračno obrambo, da pa mora svet videti, da potrebuje več mednarodne pomoči in sredstev za ustavitev nasilja. »Rakete znova obstreljujejo naša mesta, tarča napadov pa so civilisti,« je opozoril. To je dejal, potem ko so v četrtek ZDA Kijevu odobrile zadnjo vojaško pomoč, medtem ko bo za novo potrebna potrditev kongresa.