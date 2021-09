V snežni nevihti na Elbrusu umrlo pet plezalcev

Umrlo je pet ljudi. FOTO: Russia's Emergencies Ministry/Via Reuters

Elbrus oktobra 2020. FOTO: Kirill Kudryavtsev/Afp

V močni snežni nevihti na gori Elbrus v ruskem Kavkazu je umrlo pet plezalcev, štirinajst pa so jih reševalci rešili, je danes sporočila tamkajšnja civilna zaščita.Skupina ruskih plezalcev je v četrtek plezala na nadmorski višini okoli 5000 metrov, ko jih je presenetila nevihta, poročajo tuje tiskovne agencije.Reševalna akcija, v kateri je sodelovalo skoraj 70 reševalcev, je potekala v izjemnih vremenskih razmerah, so sporočili iz gorske reševalne službe. Veter je dosegel hitrost do 70 kilometrov na uro pri temperaturi zraka minus 20 stopinj Celzija.Skupina ruskih plezalcev je klic na pomoč poslala kmalu po 17. uri, povzema rusko ministrstvo Reuters. Enajst preživelih so odpeljali v bolnišnico.Ena ženska je umrla v naročju enega od vodnikov, je tiskovni agenciji TASS povedal, ki je pomagal pri organizaciji vzpona.Drugi plezalec si je med spuščanjem zlomil nogo, zato so se odločili, da se razdelijo v tri skupine, odvisno od tega, kdo bi lahko šel najhitreje, je še dejal Alimov in dodal, da sta v eni od skupin pri spustu umrli še dve osebi. Odločitev, da se razdelijo, je bila po njegovem pravilna, sicer bi bilo morda več žrtev.Po besedah ​​Alimova so vodniki s skupino utrpeli ozebline in druge poškodbe.Elbrus je s 5642 metri najvišja gora v Evropi. Leži v Rusiji na zahodnem delu gorovja Kavkaz ob meji z Gruzijo.